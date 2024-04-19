خطر از بیخ گوش استقلال گذشت/ بازیکنان تمرکزشان را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی نسب پس از پیروزی سه بر دو تیمش برابر شمس آذر قزوین گفت: می دانستیم بازی سختی داریم، سه گل به ثمر رساندیم و در دقایق پایانی تمرکزمان را از دست دادیم اما اتفاقاتی افتاد که خدا دوست مان داشت و خطر از بیخ گوشمان گذشت، با بچه ها صحبت کردیم راحت می توانستیم نتیجه را واگذار کنیم، در دقایقی از بازی بی تجربگی کردیم اما جایگاهی که لایقش بودیم پس گرفتیم و به صدر برگشتیم. حق نداریم اشتباه کنیم و حتی ثانیه ای از بازی غافل شویم چرا که تیم این همه هوادار و عاشق دارد.

وی ادامه داد: نزدیک بود بازی را از دست بدهیم، جذابیت فوتبال به همین است، شمس آذر تلاش خوبی کرد، هیچ موقعیتی به شمس آذر ندادیم، این تیم در ضدحمله خطرناک است ولی متاسفانه ۱۰ دقیقه پایانی به خیر گذشت. به بچه ها تبریک می گویم شجاعانه جنگیدند و برنده از زمین خارج شدیم، از هواداران تشکر می کنم و خدا را شاکریم که خوشحال آنها را به خانه هایشان برگرداندیم. امیدوارم این روند تا هفته های پایانی ادامه داشته باشد و آنها را در پایان فصل با جام خوشحال کنیم. با کمبود بازیکنانی که داشتیم دست تک تک بازیکنان را می بوسم. بیشتر از ۲۴ ساعت حق خوشحالی نداریم و برای هفته بعدی آماده می شویم.

وی درباره تعویض ماشاریپوف گفت: هفته قبل که نکونام کنار خط بود ترس از مصدومیت ماشاریپوف باعث تعویض او شد، او بازیکن بین المللی است با ازبکستان فشار زیادی تحمل کرده، استراحت نداشته و هفته قبل خواسته خودش برای تعویض بود. سرمربی صلاح دید این بازیکن تعویض شود، این را می توانید از نکونام بپرسید.

مربی استقلال در پاسخ به این سوال که ۱۰ دقیقه پایانی تمرکز را از دست دادید و برای اینکه تمرکز بماند و استقلال به خواسته اش برسد چه برنامه ای دارید، گفت: جدا از کار فنی، ذهن بازیکنان باید آماده باشد. استقلال تیم بزرگی است و بازیکنان بزرگی در آن بازی کردند. بازیکنان استقلال باید این موضوع را بدانند استقلال سال های سختی را پشت سر گذاشته هواداران مستحق استرس نیستند، حرف و حدیث به دنبال استقلال زیاد است اما می جنگیم و مبارزه می کنیم و این در وجود بازیکنان ما رفته است و مقابل همه چیز می ایستیم. از کاظمی هم تشکر می کنم داوری خوبی انجام داد اما با همین داور بازی را واگذار کردیم و دنبال بهانه نیستیم و امیدوارم عدالت برای همه تیم ها یکسان باشد.

هاشمی نسب در خصوص داوری این دیدار هم و این که سعید دقیقی هم معتقد بود پنالتی نبود، گفت: داور خیلی قوی سوت زد، شاید روی صحنه پنالتی که پنالتی بوده یا نه داور باید نظر دهد اگر هم پنالتی گرفته نشده بود عمدی در کار نبود و صحنه پنالتی استقلال را ندیدم که نظر بدهم امیدوارم در همه بازی ها عدالت رعایت شود و تیمی که مستحق برد است به حقش برسد.

وی در خصوص غیبت سیلوا هم گفت: سیلوا پیچیدگی پا دارد و بعید می دانم حتی به بازی تراکتور برسد اما آرمین سهرابیان به بازی تراکتور خواهد رسید.