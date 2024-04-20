آغاز فعالیت مرکز بزرگ تکثیر ماهیان گرمابی در شهرستان عنبرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدپور، گفت: مرکز تکثیر ماهیان گرمابی جنوب استان کرمان یکی از بزرگترین مراکز تکثیر ماهیان گرمابی در جنوب شرق کشور با ظرفیت اسمی سالانه ۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی است.

وی با بیان اینکه این مجموعه از سال ١٤٠٢ با مشارکت بخش خصوصی فعال شده است افزود: در حال حاضر تکثیر ماهی کپور در این مجموعه آغاز شده و در اختیار مردم برای پرورش در استخرهای دومنظوره کشاورزی قرار خواهد گرفت و امیدواریم شاهد تکثیر ماهیان گرمابی دیگر و تحقق هرچه بیشتر شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد: با توجه به وجود استخرهای ذخیره آب کشاورزی در جنوب کرمان، پرورش ماهی در این استخرها علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، موجب می‌شود آب خروجی از استخر، غنی شده و املاح مورد نیاز گیاهان زراعی به صورت محلول به گیاهان برسند و ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی، افزایش تولید محصولات کشاورزی با کیفیت بهتر و سالم‌تر خواهد بود.