آغاز برداشت بیش از ۴ هزار تن گردو در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برداشت گردو در جنوب کرمان از نیمه اول شهریور از منطقه اسفندقه در شهرستان جیرفت آغاز شده و تا اواخر مهر در مناطق کوهستانی بحر آسمان ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۳ هزار هکتار باغات بارور در جنوب کرمان زیر سطح کشت گردو قرار دارند، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ تن محصول برداشت شود.

احمد پور بیان کرد: از سطح زیرکشت باغات گردو جنوب کرمان، مقدار ۳ هزار و ۸۲ هکتار مثمر و ۶۹ هکتار غیر مثمر می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه گردوی تولیدی جنوب کرمان در سطح استان و خارج از استان کرمان به فروش می‌رسد، خاطرنشان کرد: کیفیت این محصول بسیار خوب و سالم است و از همین رو تقاضای خرید بالایی دارد.

احمد پور، با تاکید بر اینکه باغات گردو جنوب کرمان عمدتاً در ارتفاعات بخش‌های سردسیری جیرفت و عنبرآباد قرار دارند، افزود: گلدهی زود هنگام درختان و سرمازدگی زیاد باغ‌ها یکی از مشکلات اساسی باغداران در این منطقه است.

وی با بیان اینکه باغداران برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی، از سرشاخه کاری گردو و اصلاح ارقام زودگل با ارقام دیرگل استفاده کنند، افزود: در سال‌های اخیر این روش پیوند توسط افراد ماهر در منطقه جنوب کرمان در حال اجرا است تا از خسارت سرمازدگی جلوگیری شود.