  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

آغاز برداشت بیش از ۴ هزار تن گردو در جنوب کرمان

آغاز برداشت بیش از ۴ هزار تن گردو در جنوب کرمان

جیرفت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: برداشت گردو در جنوب کرمان از نیمه اول شهریور ماه با پیش‌بینی تولید بیش از ۴ هزار تن آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برداشت گردو در جنوب کرمان از نیمه اول شهریور از منطقه اسفندقه در شهرستان جیرفت آغاز شده و تا اواخر مهر در مناطق کوهستانی بحر آسمان ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۳ هزار هکتار باغات بارور در جنوب کرمان زیر سطح کشت گردو قرار دارند، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ تن محصول برداشت شود.

احمد پور بیان کرد: از سطح زیرکشت باغات گردو جنوب کرمان، مقدار ۳ هزار و ۸۲ هکتار مثمر و ۶۹ هکتار غیر مثمر می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه گردوی تولیدی جنوب کرمان در سطح استان و خارج از استان کرمان به فروش می‌رسد، خاطرنشان کرد: کیفیت این محصول بسیار خوب و سالم است و از همین رو تقاضای خرید بالایی دارد.

احمد پور، با تاکید بر اینکه باغات گردو جنوب کرمان عمدتاً در ارتفاعات بخش‌های سردسیری جیرفت و عنبرآباد قرار دارند، افزود: گلدهی زود هنگام درختان و سرمازدگی زیاد باغ‌ها یکی از مشکلات اساسی باغداران در این منطقه است.

وی با بیان اینکه باغداران برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی، از سرشاخه کاری گردو و اصلاح ارقام زودگل با ارقام دیرگل استفاده کنند، افزود: در سال‌های اخیر این روش پیوند توسط افراد ماهر در منطقه جنوب کرمان در حال اجرا است تا از خسارت سرمازدگی جلوگیری شود.

کد خبر 6588985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها