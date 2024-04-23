جاعلان مدارک تحصیلی در کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا میر حبیبی، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: در پی گزارش یک نهاد دولتی مبنی بر صدور مدارک تحصیلی به افراد فاقد شرایط و احتمال جعلی بودن مدارک صادره و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقاتی متوجه شدند برخی افراد متقاضی استخدام در شرکتهای خصوصی با مراجعه به جاعلین نسبت به تهیه مدارک جعلی دیپلم و مهارتهای فنی و حرفهای اقدام کرده اند.
وی افزود: در این رابطه مأموران پلیس در راستای جلوگیری از تضییع حق عموم شهروندان با جدیت وارد عمل و با تحقیقات تخصصی موفق شدند اعضای اصلی باند جعل مدارک و رابطین آنها را شناسایی و در این زمینه ۱۷ نفر را در شهرستانهای کرمان، رفسنجان و رودبار دستگیر و از مخفیگاه آنان ۱۲۰۰ مدرک جعلی دیپلم، ۲۱۰ گواهینامه جعلی مهارتهای فنی و برخی تجهیزات رایانهای را کشف کنند.
وی افزود: متهمان پس از رو به رو شدن با ادله موجود به جرم خود اعتراف و بیان داشتند با اخذ مبالغی سنگین از افراد بابت مدرک جعلی تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال دریافت کرده اند که پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
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