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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۰۳

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان:

جاعلان مدارک تحصیلی در کرمان دستگیر شدند

جاعلان مدارک تحصیلی در کرمان دستگیر شدند

کرمان_رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از شناسایی و دستگیری باند ١٧ نفره جعل مدارک تحصیلی و جلوگیری از تضییع حق عموم شهروندان کرمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا میر حبیبی، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: در پی گزارش یک نهاد دولتی مبنی بر صدور مدارک تحصیلی به افراد فاقد شرایط و احتمال جعلی بودن مدارک صادره و سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقاتی متوجه شدند برخی افراد متقاضی استخدام در شرکت‌های خصوصی با مراجعه به جاعلین نسبت به تهیه مدارک جعلی دیپلم و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای اقدام کرده اند.

وی افزود: در این رابطه مأموران پلیس در راستای جلوگیری از تضییع حق عموم شهروندان با جدیت وارد عمل و با تحقیقات تخصصی موفق شدند اعضای اصلی باند جعل مدارک و رابطین آنها را شناسایی و در این زمینه ۱۷ نفر را در شهرستان‌های کرمان، رفسنجان و رودبار دستگیر و از مخفیگاه آنان ۱۲۰۰ مدرک جعلی دیپلم، ۲۱۰ گواهینامه جعلی مهارت‌های فنی و برخی تجهیزات رایانه‌ای را کشف کنند.

وی افزود: متهمان پس از رو به رو شدن با ادله موجود به جرم خود اعتراف و بیان داشتند با اخذ مبالغی سنگین از افراد بابت مدرک جعلی تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال دریافت کرده اند که پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6086738

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