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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۲۴

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی:

سامانه بارشی در استان مرکزی تا صبح چهارشنبه فعال است

سامانه بارشی در استان مرکزی تا صبح چهارشنبه فعال است

اراک - معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: سامانه بارشی تا صبح فردا( چهارشنبه) در نقاط مختلف این استان فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی اظهار کرد: بر این اساس وضعیت هوای استان مرکزی در برخی ساعات بویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب به صورت رگبار باران و احتمال رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی است.

وی بیان کرد: احتمال وقوع بارش‌های همرفتی شدید و رعد و برق و آبگرفتگی معابر و آبراهه‌ها، ایجاد روان آب، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و همچنین احتمال وزش باد شدید موقتی به دلیل ماهیت رگباری این بارش‌ها وجود دارد که هشدار سطح زرد شماره سه هواشناسی استان مرکزی نیز صادر شده است.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: همچنین احتمال رگبار پراکنده باران در برخی مناطق استان بویژه در نواحی جنوب شرق و شرق در ساعاتی از روز چهارشنبه وجود دارد.

مرادی گفت: کمیته دمای هوا در نقاط مختلف استان مرکزی از روز چهارشنبه با شمالی شدن جریانات و ریزش هوای سرد شمالی کاهش و افت محسوسی خواهد داشت که انتظار است صبح پنجشنبه در مناطق سردسیر استان به حدود صفر درجه سانتیگراد برسد.

وی گفت: با عبور این سامانه بارشی طی روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده آسمان استان مرکزی صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی شده است

کد مطلب 6086821

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