۴۷ هزار درخواست تلفنی در سفر رییس جمهور به استان سمنان ثبت شد

سید محمد رضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در سفر دور دوم هیأت دولت به استان سمنان سامانه تلفنی بیان مشکلات و درخواست‌های مردم در استان راه اندازی شده بود، تاکید کرد: در زمان حضور هیأت دولت و رئیس جمهور در استان ۴۷ هزار و ۵۰۰ درخواست مردمی توسط سامانه سامد به ثبت رسیده است.

وی از ثبت درخواست‌های مردمی برای ارجاع و پیگیری توسط دولت خبر داد و افزود: تمام درخواست‌های مردم بر مبنای موضوع و یا مشکلات بیان شده مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

استاندار سمنان با بیان اینکه پیش بینی می‌شد که تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۱ موسوم به سامد ویژه سفر استانی بسیار باشد در نتیجه ۶۰۰ اپراتور تلفنی در زمان حضور هیأت دولت به‌کارگیری شد، گفت: استقبال مردم از سامانه ارتباط مردمی دولت بسیار خوب بوده است.

هاشمی با بیان اینکه سامانه اینترنتی ۱۱۱ نیز در کنار سامانه تلفنی برای ثبت درخواست‌های مردمی طراحی شده بود که خوشبختانه مردم از این طریق نیز توانستند مطالبات خود را بیان کنند، افزود: ستادهای جمع‌آوری نامه‌های مردمی نیز در زمان حضور هیأت دولت به استان حضور داشته و فعالیت می‌کردند.

وی با بیان اینکه دولت مردمی خود را موظف به رسیدگی تمام درخواست‌های مردمی می‌داند، گفت: در مجموع درخواست‌های مردمی از دولتمردان در طول سفر هیأت دولت به استان از ۱۲۰ هزار مورد نیز بیشتر شده است.