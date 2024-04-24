شورای آموزش و پرورش بازوی اصلی دستگاه تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به در پیش بودن ۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و هفته معلم اظهار کرد: معلمان در کشور ما نقش مهمی در عرصههای مختلف جامعه دارند و باید قدردان زحمات خالصانه آنها بود.
فرماندار شهرستان شفت با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش بازوی اصلی دستگاه تعلیم و تربیت در جهت توسعه زیرساختها است، افزود: نقشآفرینی شوراهای آموزش و پرورش میتواند مشارکت و نظارت مردم را در امر تعلیم و تربیت تضمین کند.
وی با بیان اینکه یکی از مناسبتهای شمسی مهم در کشور ما بزرگداشت هفته مقام معلم است، گفت: باید این هفته پرشور برگزار شود از مقام شامخ معلمان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت به نحو شایسته تکریم و تجلیل به عمل آید.
فرماندار شهرستان شفت ادامه داد: جایگاه این قشر فرهیخته در جهت رشد و تعالی جامعه، بر کسی پوشیده نیست، زیرا در دین اسلام به آن بهای زیادی داده شده است و همانگونه که حضرت علی (ع) فرمودهاند هر کس کلمهای به من بیاموزد مرا بنده خویش کرده است.
وی حفظ حرمت کسی که پیش خدا جایگاه دارد را ضروری خواند و ادامه داد: کرامت و جایگاه معلم در جامعه باید حفظ شود، زیرا معلم زمینه ساز شکوفایی و اعتلای کشور است.
نقدی با بیان اینکه نهاد آموزش و پرورش تربیت نسلها را برعهده دارد لذا شورای آموزش و پرورش باید با برنامهریزی دقیق زمینه توسعه و پیشرفت کشور را فراهم آورد، عنوان کرد: شورای آموزش و پرورش به عنوان بازوی توانمند فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی، زمینهساز رشد همه جانبه جامعه است.
وی به ارزش و جایگاه معلم در جامعه اشاره کرد و افزود: با توجه به در پیش بودن هفته گرامیداشت مقام معلم، برنامهریزیها باید به دقت انجام پذیرد تا بتوانیم شأن و جایگاه معلمان عزیز و زحمتکش شهرستان شفت را حفظ کنیم.
لزوم تبیین جایگاه معلم برای مردم
نقدی خدمت به معلمان را یک وظیفه انسانی عنوان کرد و بیان کرد: آینده کشور در دست توانای معلمان است پس هر روز و هر هفته و همیشه روز معلم است و به همین دلیل است که باید همواره از این قشر تلاشگر و زخمت کش تقدیر کرد.
نقدی گفت: امروز به واسطه تلاش معلمان سختگوش و ایثارگر ایران اسلامی، جوانانی برومند اداره امور کشور را در دست گرفته و میسری که به واسطه خون هزاران شهید در اعتلای ارزشهای اسلامی ترسیم شده را طی میکنند.
فرماندار شفت افزود: مسؤولیت خطیر معلمی و زحمات فعالان عرصه تعلیم و تربیت بسیار ارزشمند و شایسته بهترین تقدیرها است و این امر را نباید فقط به روز و هفته معلم محدود کرد.
نقدی بیان کرد: باید با ارتقای روحیه خود باوری، فعل خواستن و توانستن را در دانش آموزان ایجاد کنیم تا در آینده بتوانند در مسوولیتهای اجرایی که بر عهده میگیرند به خوبی به ایفای نقش بپردازند.
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