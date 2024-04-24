عملیات اجرایی طرح رود دره خرداد ماه آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامی نجات صبح امروز در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورا که با حضور معاون مالی و اقتصادی، مدیران شهرداری منطقه یک و مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و گردشگری شهرداری پیرامون بررسی عملکرد شهرداری منطقه ۱ در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری برگزار شد، افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته تصمیم بر این شد که طرح رود دره هرچه سریع‌تر آماده شده و عملیات اجرایی آن از ابتدای خرداد ماه سال جاری توسط پیمانکار یا مجری طرح آغاز شود.

بادامی نجات با تاکید بر اینکه شهرداری نباید فرصت سوزی کند، اظهار داشت: مدیریت شهری باید از تمامی فرصت‌ها برای حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری استفاده کند چرا که زمینه و بستر توسعه و پیشرفت هر شهری به ویژه شهری همچون همدان می‌تواند در حوزه اقتصادی بسیار راهگشا باشد.

وی به پروژه برج ایرانیان نیز اشاره کرد و یادآور شد: این پروژه مصوبه اجرایی شورا را دارد و باید پیگیری‌های لازم در این زمینه صورت گرفته و هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی آن آغاز شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان یادآور شد: پروژه‌هایی همچون پروژه برج ایرانیان می‌تواند درآمدهای پایداری را برای شهرداری به همراه داشته باشد اما این اکنون بلاتکلیف مانده است.

وی با بیان اینکه شهرداری می‌تواند اجرای پروژه برج ایرانیان را به صورت مشارکتی آغاز کند، تاکید کرد: لازم است یک نفر مسئول به عنوان مدیر واحد برای اجرای پروژه توسط شهرداری تعیین شده و پیگیر امور مربوطه باشد و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری گزارش نهایی آن را به شورا ارائه دهد.

بادامی‌نجات در ادامه به احداث پارک‌هایی فرامطقه‌ای ولایت و اکباتان اشاره کرد و یادآور شد: شورای شهر همدان به دلیل اهمیت حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری و اهمیت فضای سبز و تفریح برای شهروندان، در بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری ۲۰ میلیارد تومان برای پارک ولایت لحاظ کرده است و شهرداری باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

وی بر آماده سازی حداقل زیرساخت‌های لازم برای پارک ولایت جهت حضور سرمایه‌گذار تاکید کرد و افزود: لازم است وضعیت پارک ولایت برای حضور سرمایه‌گذار تا پانزدهم خرداد ماه نیز مشخص و تعیین تکلیف شود.

وی با انتقاد از عملکرد حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری همدان با بیان اینکه در این زمینه به طور مستمر با بهانه‌های مختلف شهرداری مواجه هستیم، گفت: مدیریت شهری باید از فرصت سوزی‌ها بپرهیزد به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان همچنین به پروژه‌های پیشنهادی شهرداری در بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه بیشتر این طرح‌ها اجرایی یا پیگیری نشده و برخی نیز بلاتکلیف مانده است.

سرمایه‌گذاری؛ مهمترین حوزه تصمیم‌گیری مدیریت شهری است

معاون مالی و اقتصادی شهرداری همدان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت توجه به جایگاه سرمایه‌گذار، اظهار داشت: تنها راه برون رفت شهرداری‌ها از مشکلات مالی جذب سرمایه اقتصادی است و امروزه شهرداری‌های موفق شهرداری‌هایی هستند که در جذب سرمایه‌گذار به خوبی عمل کرده و بستر و شرایط را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کرده‌اند.

رضا ابرار خرم سرمایه‌گذاری را مهمترین حوزه تصمیم‌گیری مدیریت شهری برشمرد و گفت: علاوه بر اهمیت توجه مدیریت شهری به حوزه سرمایه‌گذاری، موفقیت در این حوزه نیز همگام و همراهی مدیران استان را می‌طلبد.

وی به تلاش و زحمات ریاست کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان اشاره کرد و یادآور شد: این کمیسیون در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری اقدامات و زحمات زیادی را متقبل شده و یکی از موارد آن تخصیص ۲۰ میلیارد تومان بودجه برای پارک ولایت است که این اقدامات رویکرد مهمی را در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری رقم می‌زند.

ابرار خرم ایجاد دو پارک فرامطقه‌ای اکباتان و ولایت را از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دانست و اضافه کرد: فراهم کردن بسترهای سرمایه‌گذاری در این ۲ پارک، استقبال سرمایه‌گذاران را به دنبال خواهد داشت و ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم.