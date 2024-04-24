۷۰ نقطه حادثه در مسیرهای اربعینی ایمن سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در مسیرهای اربعینی نزدیک به ۱۳۰ نقطه حادثه خیز وجود دارد که تا امروز توانستیم ۷۰ نقطه حادثه خیز را برطرف کنم.

وی گفت: ۸۷۸ نقطه حادثه خیز در مجموع در جاده‌های کشور وجود داشت که از یک هزار و ۵۰۰ نقطه که به دولت تعهد داده بودیم در سال گذشته نزدیک به ۷۶۰ نقطه حادثه خیز را برطرف کنیم و برنامه این است که تا پایان این دولت تمام این نقاط حادثه خیز را در سطح جاده‌های کشور برطرف کنیم.

وی با اشاره به نیاز اساسی زائران اربعین به ناوگان حمل و نقل و سهولت در تردد آنها تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی در حال برنامه‌ریزی برای واردات و همچنین استفاده از محصولات داخلی در راستای تکمیل ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور افزود: در حال رایزنی با طرف عراقی هستیم تا بتوانیم از ناوگان حمل و نقل این کشور برای جا به جایی آسان زائران در مرزها استفاده کنیم.

وی درباره مشکلات موجود در مسیر منتهی به مرز شلمچه و ناایمن بودن جاده اهواز به خرمشهر گفت: ما در سال گذشته بیش از ۲ هزار و پانصد میلیارد تومان طرح برای راه‌های اربعینی تعریف کردیم و امسال هم این طرح ادامه دارد که بخشی از مطالبات پیمانکاران تأمین اعتبار شده است و ایمن سازی جاده اهواز به خرمشهر در اولویت کار ما قرار گرفته تا هم در تکمیل بزرگراه و هم در تأمین روشنایی و رفع مشکلات موجود آن اقداماتی انجام شود که در ایام اربعین حسینی بخشی از آن قابل استفاده باشد.