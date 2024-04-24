حرکت به سمت مشارکت معنادار و عمیق مردم در ساخت مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله زارع ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شرکت عمران شهر جدید مهستان برگزار شد، با اشاره به اینکه آسیب شناسی هایی در حوزه نهضت ملی مسکن انجام شد تا مصیبتهای مسکن مهر تکرار نشود، گفت: مطالعات خوبی در این زمینه انجام و همه پیمانکاران از طریق فراخوان و با ارزیابی کیفی دو مرحلهای انتخاب میشوند، در حالی که در مسکن مهر اینگونه نبود.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در این شهر و تحویل زمینهای مربوطه و سیاستهای وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مردمی سازی ساخت مسکن مطرح کرد: تجربه تلخ مسکن مهر این بود که دولت تصدی گری کرد و مردم را خیلی درگیر این موضوع نکرد اما در نهضت ملی مسکن به سمت مشارکت معنادار و عمیق مردم در ساخت مسکن در حال حرکت هستیم.
عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت عمران شهر جدید مهستان با اشاره به اینکه در این راستا زمین و تسهیلات را تأمین میکنیم و مردم اقدام به ساخت میکنند، عنوان کرد: علاوه بر ساخت تدریجی، پروژههای گروه ساخت نیز سریعتر به نتیجه میرسد، بر این اساس یک گروه زمین را تحویل میگیرند و با نظارت ما اقدام به ساخت میکنند. هدف این است که از تصدی گری به سمت تسهیلگری حرکت کنیم.
زارع با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی ها امید است از شهریور امسال تحویل پروژهها آغاز شود، خاطرنشان کرد: شیوه نامهای ابلاغ شده که پروژههای نهضت ملی به صورت دو شیفته انجام شوند تا بتوانیم از این طریق مقداری از عقب ماندگیها را جبران کنیم. یکی دیگر از موضوعات شهر جدید مهستان، عدم وجود سند تک برگ است و همه ۴ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی متعلق به دولت دارای سند دفترچهای است.
وی با اشاره به تلاش برای تبدیل این سندها به سندهای تک برگ و ضمن ابراز امیدواری از اینکه این موضوع تا حدود ۶ ماه آینده به نتیجه برسد، بیان کرد: در مسکن مهر پس از اخذ پایانکار، هر یک از مجتمعها باید نسبت به پیگیری اخذ سند تک برگ واحدهای خود اقدام کنند. در حوزه املاک و حقوقی تاکنون ۱۷ سند تک برگ صادر شده و پیگیریهای لازم جهت تبدیل سایر سندهای دفترچهای به تک برگ در حال انجام است.
عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت عمران شهر جدید مهستان با بیان اینکه آمادگی داریم برای ساخت مراکز دولتی نهادها و دستگاهها زمین رایگان در اختیار آنها قرار دهیم، اظهار کرد: در مدل سه جانبه مسکن مهر، در سالهای گذشته بحث عدم تحویل واحدها مطرح بود اما اکنون موردی وجود ندارد که سازندهای واحدها را ساخته و تکمیل کرده اما قصد تحویل آنها را نداشته باشد.
زارع بیان کرد: فقط یک مورد پرونده حقوقی داشت که ۱۰۲ واحد مردم را گروکشی کرده بود که با حکم قطعی دستگاه قضائی واحدها اکنون در حال تکمیل و تحویل هستند. یک سری قطعات تجاری هم تصاحب شده بود که با حکم قطعی به بیت المال بازگشت. در مدل دو جانبه مسکن مهر نیز ما دخالتی نداریم و تعاونیها با بانک طرف هستند. تجربه تلخ تعاونیها در کشور وجود دارد که به حوزه شرکت عمران مربوط نیست.
وی اظهار کرد: در نهضت ملی مسکن اکنون همزمان با ساخت پروژهها، تمام سرانههای خدماتی نیز تعریف شده و تلاش میشود همزمان با تحویل واحدها سرانهها نیز تکمیل شده باشند. با تدابیر اتخاذ شده در ۱۰ مجتمع مسکونی بزرگ مسکن مهر، همین پک خدماتی به صورت مشارکتی با سازنده دنبال شده تا این سرانهها ساخته شوند که امید است با این اقدام بخشی از ضعفهای مسکن مهر مرتفع شود.
عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت عمران شهر جدید مهستان با اشاره به اختصاص ۲۰ هکتار زمین به صورت رایگان به ساخت آرامستان در کنار شهر جدید مهستان بیان کرد: ساخت آرامستان باید با پیگیری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج انجام شود و ما نیز برای تعیین تکلیف آمادگی داریم. واحدهای نهضت ملی مسکن طبق استانداردها و با کیفیت روز ساخته میشوند و نظام مهندسی به صورت آنلاین بر آنها نظارت دارد.
زارع در پایان از افتتاح دو هزار واحد مسکن مهر، یک مجموعه ورزشی اسکیت پارک و روشنایی فاز هفت به مبلغ هشت میلیارد تومان، کلنگ زنی سه باب مدرسه به ارزش ۹۰ میلیارد تومان و آغاز عملیات ساخت پنج هزار واحد نهضت ملی مسکن در ماه جاری خبر داد.
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