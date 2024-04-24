یک کشته و شش مجروح در جاده آغمزار به راز

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با مهر از حادثه برخورد دو دستگاه پراید در کیلومتر ۱۰ محور آغمزار به تنگه راز خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تصریح کرد: بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه‌های امداد و نجات کریک و تنگه راز به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: در اثر این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که پس از انجام کمک‌های اولیه ۲ نفر از مصدومین توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر استان و ۴ نفر هم توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبان بیان کرد: متأسفانه در این حادثه ۱ نفر جان خود را از دست داد که پیکر وی پس از رهاسازی بوسیله ست هیدرولیک، به عوامل انتظامی تحویل شد.