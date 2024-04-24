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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۴۵

مدیرکل بنادر خوزستان:

تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی ۸ میلیون دلاری در بندر امام امضا شد

تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی ۸ میلیون دلاری در بندر امام امضا شد

اهواز- مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش هشت میلیون دلار در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو عصر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: به دنبال رونق و رشد فعالیت‌های ترانزیتی در چند سال اخیر، یک فقره تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با یک شرکت فعال در این حوزه به ارزش هشت میلیون دلار برای احداث و بهره‌برداری از مخازن نگهداری فرآورده‌های سبک و سنگین نفتی به امضا رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، سرمایه‌گذار خارجی مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی سبک و سنگین به ظرفیت ۴۰ هزار متر مکعب با هدف فعالیت‌های ترانزیتی احداث می‌کند.

وی گفت: امید است انعقاد این تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با شرکت بازرگانی خارجی بتواند سرآغازی برای تقویت فرآیند فعالیت‌های ترانزیتی و حضور پررنگ‌تر سرمایه گذاران در زمینه توسعه فعالیت‌های لجستیکی و ایجاد زیرساخت‌های بندری در اراضی توسعه‌ای این بندر بزرگ تجاری بشود.

گرایلو اظهار کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور بهره‌گیری از مزیت‌های ترانزیتی در مجتمع بزرگ بندر امام، ترانزیت کالا در سال گذشته به بیش از سه میلیون و ۷۲۷ هزار تن رسید که بیش از ۲ برابر رشد را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

کد مطلب 6088182

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