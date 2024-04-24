به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو عصر امروز چهارشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: به دنبال رونق و رشد فعالیتهای ترانزیتی در چند سال اخیر، یک فقره تفاهمنامه سرمایهگذاری با یک شرکت فعال در این حوزه به ارزش هشت میلیون دلار برای احداث و بهرهبرداری از مخازن نگهداری فرآوردههای سبک و سنگین نفتی به امضا رسید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان افزود: بر اساس این تفاهمنامه، سرمایهگذار خارجی مخازن نگهداری فرآوردههای نفتی سبک و سنگین به ظرفیت ۴۰ هزار متر مکعب با هدف فعالیتهای ترانزیتی احداث میکند.
وی گفت: امید است انعقاد این تفاهمنامه سرمایهگذاری با شرکت بازرگانی خارجی بتواند سرآغازی برای تقویت فرآیند فعالیتهای ترانزیتی و حضور پررنگتر سرمایه گذاران در زمینه توسعه فعالیتهای لجستیکی و ایجاد زیرساختهای بندری در اراضی توسعهای این بندر بزرگ تجاری بشود.
گرایلو اظهار کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور بهرهگیری از مزیتهای ترانزیتی در مجتمع بزرگ بندر امام، ترانزیت کالا در سال گذشته به بیش از سه میلیون و ۷۲۷ هزار تن رسید که بیش از ۲ برابر رشد را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان میدهد.
نظر شما