جوانان آثار شهید مطهری را مطالعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادی زاده خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه بندرعباس ضمن دعوت همه مردم به رعایت تقوای الهی اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری کرد و اظهار داشت: شهید مطهری اندیشمندی گران‌عیار در جامعه اسلامی و انقلابی بود و نباید اجازه دهیم آثار این شهید بزرگوار در غربت بماند.

وی افزود: به جوانان توصیه می‌کنم که کتاب‌های نفیس شهید مطهری را مطالعه کنند و اجازه ندهند این آثار ارزشمند که در آن برای نیازهای جامعه نسخه پیچی شده است به فراموشی سپرده شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تقارن سالروز شهادت این استاد فرزانه با روز معلم را نشان از اهمیت معلمان دانست و تصریح کرد: نیاز امروز جامعه تربیتی ما معلمانی در تراز تمدن اسلامی است از این رو معلمان باید سطح خودشان را در تراز انقلاب اسلامی بالا ببرند.

عبادی‌زاده با بیان اینکه محوری‌ترین نقش در تحول بنیادین نظام آموزش پرورش برعهده معلمان است، گفت: مهم‌ترین رسالت پیغمبر اکرم رسالت معلمی و تعلیم بود و چه نیکو می‌سد به جای استفاده از عنوان آموزش و پرورش برای یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور از عنوان نظام تعلیم و تربیت استفاده می‌شد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به روز کارگر و گریزی بر بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران؛ این قشر را قشری عزیز در جامعه خواند و ادامه داد: جامعه کارگری مفتخر است که ۱۴ هزار شهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده از این رو نمی‌توان در هیچ بُعدی نقش آن‌ها در جامعه را انکار کرد.

وی کارگر را مخاطبان اصلی تحقق شعار سال دانست و بیان کرد: افزایش رفاه کارگران یکی از موضوعات مورد تاکید است و چنانچه این مهم تحقق پیدا کنند نقش آن‌ها در رونق اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد و جهش تولید اتفاق می‌افتد

امام جمعه بندرعباس در پایان به فرارسیدن روز خلیج‌فارس اشاره کرد و خاطرنشان کرد: نقش خلیج فارس در راهبرد امنیت ملی کشور بسیار استراتژیک است و باید همه ابعاد آن از اکوسیستم گرفته تا نامش پاس داشته شود.