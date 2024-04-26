به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه روسیه با همتای خود از کشور بولیوی دیدار و گفتگو کرد.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه روز جمعه در دیدار با وزیر خارجه بولیوی تاکید کرد که در مسکو از تمایل کشور بولیوی برای پیوستن به گروه «بریکس» حمایت می‌کند.

وزیر خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که روسیه تا نشست بعدی بریکس تلاش خواهد کرد تا کشورهایی که علاقمند به پیوستن به گروه بریکس هستند، بتوانند به عضویت آن درآیند.

کشورهای گرروه بریکس که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، در ماه آگوست گذشته از شش کشور دیگر دعوت کرد تا به این گروه بپیوندند؛ گروهی که هدف آن مقابله با سلطه نظم جهانی به رهبری آمریکاست. روسیه گروه بریکس را در سال ۲۰۰۹ تأسیس کرد و در حال حاضر ۴۲ درصد از جمعیت جهان، ۳۰ درصد از جغرافیای جهانی و ۲۴ درصد از تولید اقتصادی جهانی را تشکیل می‌دهد.