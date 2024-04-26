به گزارش خبرنگار مهر، ساسان زارع معاون هماهنگ کننده قرارگاه بقیه الله در یازدهمین همایش سراسری مسؤولان جوامع فرهنگی قرآنی عصر که در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار شد با اشاره به مواجه مستقیم جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی ابراز کرد: در این مواجهه غول‌های تکنولوژی دنیا در حوزه پدافند در مقابل ما قرار گرفتند و یک جنگ تمدنی در حوزه تسلیحات نظامی شکل گرفت.

وی با اشاره به دلیل این که طرف مقابل مغلوب شد، اظهار کرد: یک بار کشورهای عربی جمع شدند تا کوچک‌ترین ضربه‌ای به اسرائیل بزنند؛ ولی با وجود این که تا بن دندان مسلح بودند و در زمان خود هیچ کسری تسلیحاتی نداشتند ولی شکست خورده جنگ را ترک کردند ولی دلیل اینکه امروز این پیروزی رقم خورد این بود که الگوی تهیه تسلیحات نظامی ما بومی بود.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه بقیه الله با بیان اینکه وقتی کشوری یک اسلحه تولید می‌کند توان مقابله با آن را هم دارد، گفت: آن چیزی که امروز باعث شد که طرف مقابل مقهور و مغلوب شود این بود که با تسلیحات و تکنولوژی روبرو شد که هیچ اطلاعی از آن نداشت.

وی با بیان اینکه مشکل آمریکا با حاج قاسم این بود که با الگوی تصمیم گیری او آشنا نبودند و آن را نمی‌شناختند، گفت: هر ایده جدید حکمرانی که متولد می‌شود باید بتواند ساختارهای مخصوص به خود را گسترش دهد و سبک زندگی مختص خود را شکل دهد و اگر این کار را نکنند شکست می‌خورد.

زارع با بیان اینکه اگر ما نتوانیم ساختارهای زندگی برخاسته از ایده مرکزی ولایت فقیه و مردم سالاری دینی را شکل دهیم این ایده به تحقق نخواهد رسید، گفت: ما نمی‌توانیم یک سیستم غربی را وارد کشور کنیم و برداشت نهایی ما تمدن اسلامی باشد؛ بنابراین اگر ما نتوانیم ساختارهای بومی مبتنی بر مردم سالاری دینی را شکل دهیم هیچ گاه تمدن نوین اسلامی شکل نخواهد گرفت.

وی موفقیت موشکی ایران در مواجهه با اسرائیل را نمونه کوچکی از بلوغ مردم سالاری دینی در حوزه امنیتی و تسلیحاتی دانست و گفت: وقتی تکنولوژی غرب را وارد می‌کنیم در حقیقت فکر، ارزش و چارچوب‌های فرهنگی آن کشور را وارد کرده ایم و همین مشکل ما با رژیم پهلوی بود.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه بقیه الله با بیان اینکه این نکته تمدنی در دیگر حوزه‌ها هم باید شکل بگیرد، گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با دهه هشتادی‌ها به آنها فرمودند که شما ایران را در قله تمدن دنیا خواهید دید و در جای دیگر فرمودند این تمدن شکل نخواهد گرفت مگر با کشور مستقل، پیشرفته، معنوی و الهام بخش.

وی مأموریت ویژه جامعه قرآنی عصر را ارتقای ظرفیت‌های معنوی جامعه بر مبنای ترویج انس با قرآن دانست و گفت: الگوی تمدنی مردم سالاری دینی با حضور و نقش آفرینی مردم مؤمن به وجود آمده است و این حضور باید به صورت پر رنگ تر ادامه پیدا کند.

زارع با بیان اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به دو دلیل باید الگوی عمل در گام دوم انقلاب تغییر کند و یک حرکت عمومی شکل بگیرد، افزود: دلیل اول اینکه مسائل گام دوم انقلاب از جنس فرهنگی و غیر ملموس است و دلیل دوم اینکه حرکت‌های فرهنگی و نرم نیاز به استمرار و امتداد اجتماعی و اتخاذ یک سبک زندگی مجاهدانه دارد.

وی با بیان اینکه یک تمدن به صورت تدریجی شکل می‌گیرد و به اوج می‌رسد گفت: هر چه تعداد جلسات خانگی بیشتر شود جامعه اسلامی‌تر می‌شود و نباید از این کار خسته شویم بلکه باید به این فعالیت خود ادامه دهیم و نتایج آن را بعدها ببینیم.