به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی یکشنبه شب در دیدار فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه و معاونان وی ضمن تقدیر از حضور سردار هنریان مجرد و سایر فرماندهان این نیرو در مرزبانی گفت: مرزبانان در تأمین و ارتقا امنیت نقش ویژه ای دارند.

وی افزود: مرزداران در سنگر اول پاسداری از کشور قرار دارند و حساسیت کار آنان بسیار بالا و تأثیرگذار است و افتخار می‌کنند برای مردم خدمتگزاری می‌کنند

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: مرزبانان با موقعیت شناسی درست و به موقع از ورود هرگونه نا امنی به کشور جلوگیری می‌کنند.

وی گفت: نیروی دریایی سپاه یک نیروی مقتدر در خلیج فارس برای حراست و حفاظت از مرزهای آبی است

وی افزود: با تعامل منطقه دوم دریایی سپاه و سایر نیروهای مسلح در زمینه‌های مختلف، امنیت مطلوبی در منطقه وجود دارد.

سرهنگ خسروی در ادامه، پیگیری حقوق مرزنشینان را یکی از وظایف مهم مرزبانان برشمرد و بیان کرد: مرزبانان با رصد دقیق تحولات مرز و با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی به استیفای حقوق مرزنشینان می‌پردازند.