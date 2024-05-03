حدود ۳ هزار نفر جذب آموزش و پرورش البرز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حجرگشت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرج ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و تبریک روز معلم گفت: البرز دارای بیش از ۵۳۰ هزار دانش آموز در تمام مقاطع تحصیلی است که در حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ مدرسه دولتی و غیردولتی مشغول تحصیل هستند و بیش از ۵۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته داریم.

وی با اشاره به مشکلات موجود در سرانه فضاهای آموزشی، تربیتی، اردویی و ورزشی در استان البرز و ضمن ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم به همت دولتمردان و خیران به رفع آنها بپردازیم، مطرح کرد: فضای فیزیکی و ساختمان یک طرف اما نیروی انسانی و معلمی که باید دانش آموزان را تربیت کند، نکته مهمتری بوده و بهترین راه تأمین نیرو برای آموزش و پرورش، تربیت و جذب معلم است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز عنوان کرد: در یکی دو دهه اخیر وقفه‌ای در تربیت و جذب معلم ایجاد شد که شاید بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروز در حوزه‌های مختلف آموزشی، پرورشی و اجتماعی و … با آنها مواجه هستیم ناشی از این کم توجهی و خلأ ایجاد شده است. بهترین و مبنایی‌ترین جا برای تربیت و تأمین معلم دانشگاه تربیت معلم است.

حجرگشت افزود: اما تا زمان رسیدن به وضعیت مطلوب شاید چاره‌ای جز جذب معلم از سایر مسیرها نباشد. با توجه به اینکه شاید همه افراد تحصیل کرده و دارای مدارک تحصیلی بالا شایستگی معلمی را نداشته باشند، جذب و تربیت معلم شیوه خاص خود را دارد. در دوره جدید نگاه به جذب معلم حتی از طریق آزمون استخدامی تغییر یافت و به دنبال نیروی کیفی‌تر هستیم.

امسال ۵۰ درصد معدل و دیپلم و ۵۰ درصد کنکور در ورود به دانشگاه مؤثر است

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش معلمانی را استخدام می‌کند که معلمانه رفتار کنند و گزینش‌های ویژه معلمی را نیز پشت سر بگذارند، اظهار کرد: علیرغم همه مسائل در دولت برای تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش، سال گذشته بیش از ۵۰ هزار نفر استخدام شدند و امسال حدود ۷۰ هزار نفر از طریق آزمون‌های استخدامی و بیش از ۳۰ هزار نفر از دانشگاهیان فرهنگیان جذب می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه از این تعداد حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نفر مربوط به این استان هستند، خاطرنشان کرد: در دور اول سفر رئیس جمهور به البرز، آموزش و پرورش متعهد شد ۱۰۰ مدرسه بسازد که در سال گذشته تقریباً محقق شد. در سفر دوم نیز ساخت ۱۰۰ مدرسه دیگر از محل اعتبارات دولتی و کمک خیران مصوب و عملیات اجرایی تعدادی از آنها آغاز شده است.

حجرگشت با بیان اینکه علاوه بر این ۱۰۰ مدرسه دیگر نیز تعهد داده شد که از منابع استانی، مولدسازی و سایر منابع احداث شود، عنوان کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه باید تحصیل دانش آموزان در مدرسه در پذیرش و ادامه تحصیل آنها در دانشگاه نقش مستقیم داشته باشد، این موضوع تصویب شد که معدل دیپلم دانش آموزان در پذیرش در دانشگاه مؤثر باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته برای اولین بار امتحانات نهایی پایه دوازدهم به صورت سراسری با شیوه جدید برگزار شد و نمره امتحانات نهایی در پذیرش در دانشگاه مؤثر بود. امسال نیز امتحانات پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت نهایی برگزار می‌شود و ۵۰ درصد معدل دیپلم و ۵۰ درصد کنکور در پذیرش دانش آموزان در دانشگاه مؤثر است و در سال آینده سهم تأثیر معدل، به ۶۰ درصد می‌رسد.

رکن اصلی موفقیت ما همراهی مردم است

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به انتظارات مقام معظم رهبری از مجموعه آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ما موظفیم به این انتظارات پاسخ مناسب بدهیم و معلمانه با دانش آموزان و جامعه برخورد کنیم تا دانش آموزانی با تربیت صحیح پرورش دهیم. رسیدگی جدی به موضوع تربیتی و پرورشی و آسیب‌هایی که شاید زیبنده جامعه و مدارس نیست در دستورکار قرار گرفته است.

حجرگشت اظهار کرد: رکن اصلی موفقیت ما در آموزش و پرورش همراهی مردم به ویژه اولیاست که به ما اعتماد کنند و در کنار ما باشند تا بتوانیم آنچنان که باید و شاید در این مسیر فعالیت کنیم و موفق باشیم و به اهداف مدنظر دست یابیم. برای جلب همراهی و مشارکت مردم در انجام وظایف و رسالت‌های محوله باید فعالیت‌های خود را برای آنها تبیین کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت مهارت آموزی دانش آموزان در مدرسه مطرح کرد: دانش آموزان را به مدت ۱۲ سال در رشته‌های مختلف آموزش می‌دهیم اما شاید پس از فارغ التحصیلی کمترین مهارت را نیز نداشته باشند و این موضوع خسرانی برای آموزش و پرورش است. در این راستا یک نگاه این است که در دوره متوسطه دانش آموزان را به سمت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش سوق دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه باید ۵۰ درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوم در مدارس نظری و ۵۰ درصد در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای مشغول باشند اما میانگین آمار کشوری در این زمینه ۴۰ درصد و در البرز حدود ۴۳ درصد است که کافی نیست. از سوی دیگر باید توسعه هنرستان‌ها و ارتقای امکانات و زیرساخت‌ها و تجهیزات انجام شود.