مبارزان مقاومت فلسطین نظامیان صهیونیست را در هم کوبیدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گروه‌های مقاومت فلسطین عملیات‌های جدیدی را علیه نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه به اجرا درآوردند و تلفات سنگینی را به آنان وارد کردند.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که یک بمب ضدنفر «رعدی» را در تقاطع «جورج» واقع در شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه به روی گروهی از نظامیان یگان مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی منفجر کند.

بر اساس اعلام گردان‌های قسام، این گروه متشکل از ۶ نظامی صهیونیست بوده و عملیات مبارزان قسام هلاکت شماری از این نظامیان و زخمی‌شدن شمار دیگری از آنان را در پی داشته است.

همچنین نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «تل زعرب» واقع در محله «تل السطان» در غرب شهر رفح نیز هدف حملات خمپاره‌ای مبارزان گردان‌های قسام قرار گرفتند.

علاوه بر این گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که به وسیله یک بمب بشکه‌ای قوی یک جنگ‌افزار ارتش رژیم صهیونیستی را در محور پیشروی منطقه «ام رائد» واقع در شرق رفح منفجر کرده است.

همچنین مبارزان گردان‌های قدس موفق شدند نظامیان و جنگ‌افزارهای متجاوز ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب اردوگاه «یبنا» واقع در نزدیک مرز فلسطین و مصر در رفح با حملات خمپاره‌ای در هم بکوبند.

این گردان‌ها فیلمی را از لحظات حملات خمپاره‌ای مبارزان خود علیه نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه یبنا را منتشر کرد.