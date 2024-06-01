نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۹ خرداد با کاهش یک صدم درصدی به نرخ ۲۳.۶۱ درصد رسید. بیشترین نرخ بهره سال گذشته مربوط به ۵ مهرماه سال گذشته بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.

همچنین بیشترین نرخ بهره بین بانکی در سال جاری نیز مربوط به ۸ فروردین و ۲ خرداد، ۲۳.۶۲ درصد بوده است.

نرخ بهره در اردیبهشت ماه سال جاری در تاریخ‌های ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت ماه به ترتیب ۲۳.۵۱، ۲۳.۵۰، ۲۳.۵۰ و ۲۳.۵۶ درصد بوده است.

این نرخ در ۸، ۱۵، ۲۲ و ۲۹ فروردین ماه سال جاری به ترتیب ۲۳.۶۲، ۲۳.۵۸، ۲۳.۴۸ و ۲۳.۵۱ درصد تعیین شده بود.