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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۴

سازمان ملل در کوچاندن اجباری فلسطینیان از رفح مشارکت نمی‌کند

سازمان ملل در کوچاندن اجباری فلسطینیان از رفح مشارکت نمی‌کند

سخنگوی سازمان ملل در امور بشردوستانه تأکید کرد که این سازمان در کوچاندن اجباری فلسطینیان از رفح مشارکت نخواهد کرد و هر گونه حمله احتمالی اسرائیل به رفح باعث رقم خوردن قتل‌عام بزرگ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ینس لرکه» سخنگوی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت که این سازمان در کوچاندن اجباری فلسطینیان از رفح شرکت نخواهد کرد.

وی افزود: امیدواریم گذرگاه رفح برای ارسال کمک‌های پزشکی به غزه باز بماند.

این مقام ارشد سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که بیمارستان‌های غزه دیگر مورد حمله قرار نگیرند.

لر که تصریح کرد: تهاجم احتمالی اسرائیل به رفح می‌تواند یک قتل‌عام رقم بزند و ضربه بزرگی را به عملیات امداد رسانی در کل نوار غزه وارد کند.

هشدارهای سازمان ملل و نهادهای بین المللی درباره حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به رفح در حالی است که نتانیاهو و اعضای افراطی کابینه او همچنان بر ارتکاب در جنایت در رفح اصرار دارند.

کد مطلب 6095774

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