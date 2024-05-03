به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ینس لرکه» سخنگوی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت که این سازمان در کوچاندن اجباری فلسطینیان از رفح شرکت نخواهد کرد.

وی افزود: امیدواریم گذرگاه رفح برای ارسال کمک‌های پزشکی به غزه باز بماند.

این مقام ارشد سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که بیمارستان‌های غزه دیگر مورد حمله قرار نگیرند.

لر که تصریح کرد: تهاجم احتمالی اسرائیل به رفح می‌تواند یک قتل‌عام رقم بزند و ضربه بزرگی را به عملیات امداد رسانی در کل نوار غزه وارد کند.

هشدارهای سازمان ملل و نهادهای بین المللی درباره حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به رفح در حالی است که نتانیاهو و اعضای افراطی کابینه او همچنان بر ارتکاب در جنایت در رفح اصرار دارند.