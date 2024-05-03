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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۰۷

معاون برنامه رزی و امورعمرانی فرمانداری تنگستان:

پروژه نهضت ملی مسکن در تنگستان سرعت خوبی دارد

پروژه نهضت ملی مسکن در تنگستان سرعت خوبی دارد

بوشهر- معاون برنامه رزی و امورعمرانی فرمانداری تنگستان از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در چند فاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله تنگستان عصر جمعه در بازدید از ساختمان‌های در دست احداث نهضت ملی مسکن در شهر اهرم عنوان داشت: با توجه به تحویل تعدادی زیادی از منازل در مجموعه ۳۰ هکتاری نهضت ملی مسکن شهر اهرم شبکه‌های برق و گاز و آب سریعاً نسبت به تعهدات خود در برق و گاز کشی و آب رسانی به این مجموعه اقدام کنند.

معاون برنامه رزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان افزود: نظر به اینکه ۳۸ هکتار دیگر جهت نهضت ملی مسکن به مجموعه شهر اهرم اضافه شده پیش بینی لازم توسط شرکت‌های توزیع برق، آب و گاز استان انجام شود.

معاون برنامه رزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان یادآور شد: ۲۰ واحد از ساختمان‌های فاز یک که کلید تحویل هستند بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و آماده تحویل هستند.

وی با اشاره به اینکه در فازهای ۲ و ۳ در مجموع ۴۰ واحد تکمیل و تحویل مردم شده است اضافه کرد: در فاز چهار ۳۰ واحد در حال ساخت است که دارای ۷۵ درصد دارای پیشرفت فیزیکی است.

کد مطلب 6095918

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