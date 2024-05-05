ترکیب تیم ملی والیبال کامل شد/ لژیونرها آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان از نیمه فروردین ماه سال جاری با حضور کادر فنی ایرانی و با هدایت پیمان اکبری زیر نظر پائز و لئوناردو آغاز شد و موتا پائز سرمربی برزیلی- فرانسوی کشورمان از پنجم اردیبهشت ماه با حضور در تهران هدایت تمرینات را به دست گرفت.

سرمربی برزیلی – فرانسوی تیم ملی والیبال کشورمان در ادامه اسامی ۱۸ بازیکن را برای حضور در ادامه تمرینات اعلام کرد و علی رمضانی، محمدطاهر وادی، مهدی رضایی، امیرحسین صداقت، محمدرضا حضرت‌پور، آرمان صالحی، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، شهروز همایونفرمنش، امیرحسین ساداتی، میثم صالحی، علی شفیعی، مهدی جلوه، محمد ولی‌زاده، علیرضا فراهانی مصلح‌آبادی، متین احمدی، مرتضی شریفی، امیررضا سرلک از دهم اردیبهشت ماه تمرینات خود را به صورت جدی‌تر زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند.

طبق برنامه قرار بود لژیونرها به محض پایان کار خود در لیگ‌های باشگاهی به جمع اردونشینان افزوده شوند و در همین راستا جواد کریمی و امیرحسین اسفندیار به محض بازگشت به تهران با نظر کادر فنی از صبح امروز به جمع ملی‌پوشان پیوستند.

میلاد عبادی‌پور هم که چهار صبح امروز وارد تهران شد، به همراه محمد بربست و امین اسماعیل‌نژاد از بعدازظهر به تمرینات ملحق خواهند شد. علی‌اصغر مجرد هم بعدازظهر امروز به تمرینات اضافه خواهد شد و در خصوص ادامه حضورش در تمرینات توسط کادر فنی و پزشکی تصمیم‌گیری خواهد شد.

وحید مرادی به عنوان سرپرست گروه و مدیر تیم، امیر خوش‌خبر (سرپرست اردو)، موریس موتا پائز (سرمربی)، پیمان اکبری (دستیار اول)، لئوناردو افونسو، عبدالرضا علیزاده، علی فتاحی و نوید مشجری (مربیان)، مارسلو زنگراند (بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، علی حدادی (فیزیوتراپ) و محمدناصر نقره‌ای به عنوان ماساژور اعضای معرفی شده کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۴ هستند.