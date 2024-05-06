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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۰۲

دعوت آلکنو از بدنساز ایرانی برای حضور در تیم والیبال زنیت

دعوت آلکنو از بدنساز ایرانی برای حضور در تیم والیبال زنیت

مهدی خباز مربی بدنساز ایرانی از سوی آلکنو برای حضور تیم زنیت سن‌پترزبورگ دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اینکه ولادیمیر آلکنو، سرمربی پیشین تیم‌های ملی والیبال روسیه و ایران به دنیای مربیگری بازگشت و هدایت تیم زنیت سن‌پترزبورگ را بر عهده گرفت، از مهدی خباز بدنساز ایرانی به عنوان مربی بدنسازی دعوت کرد تا در این تیم حضور داشته باشد.

آلکنو ۵۷ ساله در ۳ مقطع، سرمربی تیم ملی روسیه بود و توانست با این تیم در یک فینال رویایی مقابل برزیل، قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن شود. آخرین باری که آلکنو روی سرمربیگری تیمی را بر عهده داشت، سال ۲۰۲۱ و تیم ملی ایران بود. زنیت سن‌پترزبورگ در فصل گذشته لیگ برتر روسیه در مکان ششم ایستاد.

کد مطلب 6098400
سیده فرزانه شریفی

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