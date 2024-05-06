دعوت آلکنو از بدنساز ایرانی برای حضور در تیم والیبال زنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اینکه ولادیمیر آلکنو، سرمربی پیشین تیم‌های ملی والیبال روسیه و ایران به دنیای مربیگری بازگشت و هدایت تیم زنیت سن‌پترزبورگ را بر عهده گرفت، از مهدی خباز بدنساز ایرانی به عنوان مربی بدنسازی دعوت کرد تا در این تیم حضور داشته باشد.

آلکنو ۵۷ ساله در ۳ مقطع، سرمربی تیم ملی روسیه بود و توانست با این تیم در یک فینال رویایی مقابل برزیل، قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن شود. آخرین باری که آلکنو روی سرمربیگری تیمی را بر عهده داشت، سال ۲۰۲۱ و تیم ملی ایران بود. زنیت سن‌پترزبورگ در فصل گذشته لیگ برتر روسیه در مکان ششم ایستاد.