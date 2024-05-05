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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۶

معاون میراث‌فرهنگی استان همدان خبر داد؛

کشف دیواره تاریخی در خیابان باباطاهر همدان

کشف دیواره تاریخی در خیابان باباطاهر همدان

همدان-معاون میراث‌فرهنگی استان همدان از کشف آثار تاریخی از جمله یک دیواره تاریخی در حین عملیات پیاده‌راه سازی در خیابان باباطاهر خبر داد.

حمیدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در حین حفاری در عمق یک و نیم متری در این خیابان یک دیواره تاریخی مشاهده شد که قدمت آن هنوز مشخص نشده است.

وی ادامه داد: میراث‌فرهنگی به این موضوع به عنوان یک پتانسیل نگاه می‌کند و چه بسا پس از آشکارسازی آثار، سایت موزه دیگری در مرکز شهر همدان در معرض دید گردشگران داشته باشیم.

۱۰ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری عملیات پیاده راه‌سازی خیابان باباطاهر با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری آغاز شد.

عملیات پیاده راه‌سازی خیابان باباطاهر به عنوان سومین خیابان و در ادامه پیاده‌راه شدن خیابان‌های منتهی به میدان تاریخی همدان با یکصد میلیارد ریال اعتبار آغاز شده است.

صبح امروز و در پی بازدید میدانی خبرنگار مهر از پروژه، متوجه نمایان شدن شواهدی از آثار تاریخی در حین اجرای این عملیات شده و انتظار می‌رود هماهنگی و همکاری بین شهرداری و اداره کل میراث‌فرهنگی همدان سبب حفظ این آثار شود.

شواهدی از آثار تاریخی در خیابان باباطاهر همدان مشاهده شد

شواهدی از آثار تاریخی در خیابان باباطاهر همدان مشاهده شد

شواهدی از آثار تاریخی در خیابان باباطاهر همدان مشاهده شد

شواهدی از آثار تاریخی در خیابان باباطاهر همدان مشاهده شد

کد مطلب 6097209

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    نظرات

    • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      4 2
      پاسخ
      به جز ترافیک و معضل پارک برای خیابان های اطراف فایده ای نداره
    • مجید US ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      1 3
      پاسخ
      مربوط به خانه های تخریب شده قاجاری در حدود 100 سال قبل برای ساخت این خیابان و میدان مرکزی شهر میباشد زمانی که مهندسان اطریشی امدند. قدمت دیگری ندارد. نمیدانم شهرداری دنبال چیست تاریخ احداث انجا را مطالعه کنید.
    • محمد IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      4 1
      پاسخ
      هرشورای شهر وشهرداری ک میاد فقط میخواد کاری کنه و رفاه مردم اصلا مدنظرنیست فقط میخوان هزینه ای کرده باشن ن تاریخ شناس دارید ن متخصص دوتا سنگ پیدا کردید فکرمیکنی شق القمرکردی.
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      13 1
      پاسخ
      مسولین شهر همدان بدانید با تغیرساختار میدان امام فقط دروسط میدان محل دنج امنی برای معتادین وخلافکاران احداث شده لطفا موقع مغرب سری بزنید

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