کشف دیواره تاریخی در خیابان باباطاهر همدان

حمیدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در حین حفاری در عمق یک و نیم متری در این خیابان یک دیواره تاریخی مشاهده شد که قدمت آن هنوز مشخص نشده است.

وی ادامه داد: میراث‌فرهنگی به این موضوع به عنوان یک پتانسیل نگاه می‌کند و چه بسا پس از آشکارسازی آثار، سایت موزه دیگری در مرکز شهر همدان در معرض دید گردشگران داشته باشیم.

۱۰ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری عملیات پیاده راه‌سازی خیابان باباطاهر با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری آغاز شد.

عملیات پیاده راه‌سازی خیابان باباطاهر به عنوان سومین خیابان و در ادامه پیاده‌راه شدن خیابان‌های منتهی به میدان تاریخی همدان با یکصد میلیارد ریال اعتبار آغاز شده است.

صبح امروز و در پی بازدید میدانی خبرنگار مهر از پروژه، متوجه نمایان شدن شواهدی از آثار تاریخی در حین اجرای این عملیات شده و انتظار می‌رود هماهنگی و همکاری بین شهرداری و اداره کل میراث‌فرهنگی همدان سبب حفظ این آثار شود.