به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی روز یک شنبه در جمع خبرنگاران، به تغییرات قابل توجه کشاورزی استان در حوزه زراعت در سال ۱۴۰۳ اشاره و اضافه کرد: طبق برنامه الگوی کشت ابلاغی برای امسال سطح زیر کشت محصول گوجه فرنگی و برخی از محصولات صیفی و سبزیجات نیز به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

به گفته وی در هدف گذاری انجام شده برای سال جدید، سطح زیر کشت محصولات زراعی در دیمزارها افزایش خواهد یافت، اما در مزارع آبی با توجه به برنامه ریزی که در زمینه کاهش مصرف آب کشاورزی در دست اجراست، سطح زیر کشت از ۱۹۱ هزار و ۴۸۷ هکتار به ۱۷۹ هزار و ۸۱ هکتار کاهش خواهد یافت.

فتحی با پیش بینی تولید پنج میلیون و ۲۸۰ هزار تن محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در سالجاری، گفت: پارسال با تلاش بی وقفه کشاورزان و بهره برداران و اجرای طرح‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی و همت متخصصان و کارشناسان موفق به تولید چهار میلیون و ۴۳۸ هزار تن محصولات کشاورزی شدیم که از این میزان در حوزه زراعت ۲ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۷۴۹ تن محصول تولید و به بازار مصرف عرضه شد که در برنامه تحولی امسال این میزان به ۲ میلیون و ۶۰۲ هزار تن خواهد رسید.

وی ادامه داد: افزایش تولید برنامه ریزی شده در حوزه زراعت با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، توسعه کشت گیاهان دارویی دیم، توسعه سطح زیرکشت آبی ناشی از اجرا و بهره برداری از طرح‌های آب و خاک در پایاب سدها و پایاب رودخانه مرزی ارس و آیدوغموش به میزان ۱۳ هزار هکتار و افزایش بهره وری عوامل تولید با اجرای کشاورزی حفاظتی، اصلاح الگوی کشت، به زراعی و به نژادی، مکانیزه کردن تولید و کاهش ضایعات، انتقال یافته‌های نوین پژوهشی و تحقیقاتی صورت خواهد گرفت.

فتحی با تاکید بر ضرورت تأمین مالی طرح‌های زیر بخش زراعت استان، یادآور شد: در این بخش یکهزار و ۹۱۹ میلیارد ریالی از طریق بخش دولتی و ۸۸ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال از طریق بخش خصوصی نیازمند بودجه است که طبق پیش بینی‌ها برای بخش خصوصی ۷۱ هزار و ۸۸ میلیارد ریال از طریق تسهیلات بانکی و ۱۷ هزار و ۶۲۲ میلیارد از طریق آورده شخصی سرمایه گذار تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش سطح باغات و گلخانه‌های آذربایجان شرقی به ۱۲۱ هزار و ۷۹۱ هکتار در سالجاری، افزود: انتظار داریم یک میلیون و ۴۴۴ هزار و ۶۷۶ تن محصولات باغی، ۱۵۳ هزار و ۹۲۵ تن محصولات گلخانه‌ای و ۲۴ هزار و ۵۷۴ تن گیاهان دارویی در این راستا تولید شود که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش را تجربه خواهیم کرد.

فتحی از افزایش تولیدات باغی استان به میزان ۳۸۴ هزار تن برای رسیدن به تولید یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۱۷۵ تن در سال جاری خبر داد و گفت: برای تحقق این جهش تولید اجرای برنامه‌های مختلف پیگیری خواهد شد.

وی از اجرای تعداد هفت پروژه باغات مدرن در آذربایجان شرقی خارج از حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در سطح ۱۰ هزار و ۷۹ هکتار و با سرمایه گذاری یکهزار و ۴۵۲ میلیارد ریالی در حال اجراست و بیش از ۷۸ هزار و ۳۴۴ میلیارد ریال تسهیلات به این پروژه‌ها تخصیص یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه هم اکنون ۳۰۰ هکتار پروژه گلخانه‌ای در این استان اجرا می‌شود، اضافه کرد: برای این طرح‌ها ۹۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و ۶۹ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته است.