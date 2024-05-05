به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار هفته بیست و ششم فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور ساعت ۱۹ شامگاه امروز یکشنبه بین تیم‌های فوتبال گل گهر سیرجان و شمس آذر قزوین برگزار شد که با تساوی بدون گل دو تیم همراه بود.

دو تیم در ۴۵ دقیقه ابتدایی کاملاً محتاطانه بازی کردند و هیچ اتفاق خاصی روی دروازه‌های دو تیم رخ نداد. نیمه دوم نیز با همین وضعیت ادامه داشت تا اینکه شاگردان اوزونیدیس در دقیقه‌های پایانی دو بار صاحب موقعیت گل شدند اما باز هم خبری از لرز بر تور دروازه نبود تا بازی سرد و بی روح بدون گل به پایان برسد.

دو تیم در حالی به تساوی صفر - صفر رضایت دادند که تغییری در همسایگی آنها در جدول ایجاد نشد. گل گهر سیرجان ۳۶ و شمس آذر ۳۵ امتیازی شدند تا همچنان رتبه‌های ششم و هفتم جدول را در اختیار داشته باشند.

مارینوس اوزونیدیس که می‌توانست با کسب پیروزی در این دیدار امیدوار به کسب سهمیه آسیایی در فصل آینده باشد حالا باید منتظر بازی‌های فردا دوشنبه باشد تا نتیجه سایر بازی‌های هفته باعث تغییر جایگاه تیم‌ها شود.

برنامه بازی‌های فردا دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه به شرح زیر است:

* پیکان - آلومینیوم اراک؛ ساعت ۱۷

* سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان؛ ساعت ۱۸:۱۰

* نساجی مازندران - پرسپولیس؛ ساعت ۱۸:۱۵

* ملوان بندرانزلی - هوادار؛ ساعت ۱۹:۳۰

* صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان؛ ساعت ۱۹:۳۰

* فولاد خوزستان - تراکتور تبریز؛ ساعت ۱۹:۳۰

* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان؛ ساعت ۲۰:۳۰