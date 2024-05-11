به گزارش خبرگزاری مهر، محمود آل بویه، با بیان اینکه تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا زمینه تولید داخل را برای محصولات آرایشی بهداشتی در کشور فراهم کنیم، گفت: باید سرانه بالای مصرف فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور را به فرصت تبدیل کنیم.

وی افزود: در حال حاضر سرانه مصرف اقلام آرایشی و بهداشتی در خانواده‌های ایرانی بیش از متوسط جهانی است. حال ممکن است برخی این آمار را تهدید تلقی کنند، ولی اگر از آن برای اشتغال زایی استفاده کرده و امکان دسترسی به محصولات سالم را فراهم کنیم این موضوع برای ما یک فرصت و نقطه قوت است و نگرانی از بابت آن نداریم.

همچنین با اشاره به ضرورت منطقی شدن و مصرف درست محصولات آرایشی بهداشتی افزود: باید توجه داشت که سلامت این محصولات از بعد آلاینده‌ها، فلزات سنگین، آلاینده‌های میکروبی و سایر موارد بسیار مهم است؛ چرا که این محصولات مستقیماً با پوست در تماس هستند.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که تولید داخلی این محصولات را افزایش داده و رویکردمان هم افزایش تولید داخلی فرآورده‌های آرایشی بهداشتی است.

آل بویه به موضوع قاچاق در حوزه آرایشی بهداشتی هم پرداخت و آن را عمدتاً در محصولات محافظ‌های پوست، رنگ مو و اقلام آرایشی که بیشتر مصرف پوستی دارند، دانست.

وی با ذکر اینکه در دنیا همواره مجموعه‌های متقلب بسیار جلو هستند و بر همین اساس در کشور ما هم گاهی آرم سازمان را در بخشی از فرآورده‌های تقلبی جعل می‌کنند، تاکید کرد: باید مردم را با مصرف صحیح و منطقی این فرآورده‌ها آشنا کنیم بر همین اساس باید کاری کرد تا مردم از اصالت فرآورده‌ها مطمئن شوند.