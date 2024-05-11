استقلال به پرسپولیس توجه نکند/ وضعیت فولاد جای سوال دارد

محمد نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد استقلال برابر ذوب آهن گفت : شاهد یک بازی باکیفیت بودیم که همه از تماشای آن لذت بردند. نیمه اول استقلال حریف را دست کم گرفت و به خاطر اشتباه مدافعان گل هم دریافت کرد اما در نیمه دوم روند بازی تغییر کرد و خارجی های استقلال سنگ تمام گذاشتند و اعتقاد دارم کلاس بازی و گل هایی که بلانکو و ماشاریپوف زدند بالاتر از فوتبال آسیا بود و آنها توانستند در دیداری گل بزنند که ذوب با تمام نفرات دفاع می کرد تا برنده از زمین خارج شود.

وی در پاسخ به این سوال که از لحاظ فنی چرا استقلال به راحتی دروازه اش باز شد گفت: اصلی ترین دلیل اشتباه مدافعان بود که غفلت کردند و زمانی که هنوز تیم ها جا نیفتاده بود علیاری با یک حرکت انفجاری به سمت دروازه رفت و مدافعان فقط او را مشایعت کردند و این ناراحت کننده بود و باید مرادمند تحت هر شرایطی اجازه پیشروی به او را نمی داد. ضمن اینکه این اتفاق درس عبرتی برای خط دفاع استقلال بود تا در بازی های آینده دچار چنین اشتباهی نشود. در ۴ بازی باقی مانده تا پایان فصل یک اشتباه کوچک هم می تواند جام را از استقلال بگیرد. بنابراین بازیکنان با تمرکز بیشتری به میدان بروند.

نوری در خصوص دیدار هفته بیست و هفتم استقلال برابر فولاد خوزستان گفت: یک علامت سوال وجود دارد که چرا فولاد با آن همه امکانات چنین جایگاهی در جدول دارد ، زیرساخت خوب استعدادهای زیاد در خوزستان و عشق به فوتبال همیشه در جنوب کشور وجود داشته و خواهد داشت اما چرا فولاد خوزستان در حال سقوط است را باید مسوولان خوزستان توضیح دهند.

وی ادامه داد: استقلال بازی سختی برابر فولاد خواهد داشت آنها چیزی برای از دست دادن ندارند و با تمام وجود بازی می کنند تا سه امتیاز را کسب کنند. بنابراین استقلال نباید حریف را دست کم بگیرد و خود را از پیش برنده بداند ، آبی ها باید فارغ از نتیجه بدست آمده دیدار پرسپولیس و هوادار فقط تمرکزشان روی این بازی و برد باشد تا همچنان صدرنشین لیگ باقی بمانند.

کارشناس فوتبال در خصوص غیبت چشمی و حردانی برابر فولاد تاکید کرد: نبود این دو تاثیرگذار خواهد بود چشمی یکی از بزرگان تیم است و بازیکنان از او حرف شنوی دارند اگر چه نبود آنها به ضرر استقلال است ولی با بازگشت سیلوا و سهرابیان جای نگرانی وجود ندارد و اعتقاد دارم با شرایط کنونی جدول هر بازیکنی به میدان برود با تمام وجود بازی خواهد کرد.

وی در پایان و با تشکر از هواداران استقلال گفت: هواداران از ابتدای فصل و با تمام مشکلات کنار نکونام و بازیکنان بودند و آنها را تنها نگذاشتند و از آنها می خواهم که در چند بازی باقی مانده هم تیم را تنها نگذارند.