دختران ایرانی پرچمدار میراث اسلام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت و میلاد پربرکت حضرت معصومه (س) در آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع) روستای پلائین بخش آفتاب ویژه مراسم روز دختر برگزار شد.

در این مراسم احمد قیومی معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به اجرای برنامه‌های شاد و تکریم جایگاه دختران طراز انقلاب اسلامی، گفت: دختران ایران اسلامی نگهبانان میراث اسلام (حجاب) هستند.

وی افزود: در این مراسم الگو بگیریم از منش و نگاه حضرت معصومه (س) و بدانیم دختران عفیفه ایران همیشه سربلند و پرچم داران تمدن نوین اسلامی در جهان هستند.

معاون استاندار تهران در ادامه ضمن تقدیر از مسئولان برگزار کننده مراسم جشن روز دختر و میلاد پرنور حضرت معصومه (س)، ادامه داد: از مسئولان برگزار کننده اعم از شوراهای اسلامی شهر، شهرداری منطقه ۱۹، بخشداری و شورای روستای پلائین و آموزش و پرورش که در همه صحنه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، حضور پررنگی دارند؛ تقدیر و تشکر می‌کنم.

فرماندار تهران همچنین در پایان با تبریک روز هلال احمر و روابط عمومی خاطرنشان کرد: روز روابط عمومی را خدمت روابط عمومی‌های حاضر در جلسات که پرتلاش در پشت لنز دوربین‌ها عکس‌های ماندگار می‌گیرند و با قلم شأن وقایع را از تحریف نجات می‌دهند نیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

در پایان این مراسم از جایگاه پدر شهید آرمان علی وردی از شهدای والامقام غیرت و امنیت ایران اسلامی با اهدای لوح سپاس توسط معاون استاندار و فرماندار تهران تقدیر شد.