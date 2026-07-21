به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میار نعیمی ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران عضو انجمن صنفی خبرنگاران غرب مازندران، با تشریح مهم‌ترین اقدامات مدیریت شهری در دوره ششم، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری، توسعه مجموعه گردشگری «کلارپارک» است که فاز نخست آن شامل سالن سرپوشیده، بخشی از فضای سبز و سایر بخش‌های خدماتی به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: مهم‌ترین پروژه‌ای که طی هفته‌های اخیر عملیات اجرایی آن آغاز شده، احداث بزرگ‌ترین پارک آبی سرپوشیده خاورمیانه است که با جذب سرمایه‌گذار وارد مرحله اجرا شده است.

شهردار کلاردشت با بیان اینکه ارزش اولیه قرارداد این پروژه حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود، گفت: با اعمال تغییرات در طرح و اضافه شدن هتل پنج‌ستاره به مجموعه، ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه به بیش از سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

میار نعیمی تصریح کرد: بر اساس قرارداد منعقد شده، پیش‌بینی می‌شود این پروژه طی حدود پنج سال آینده به بهره‌برداری برسد و به یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری کشور تبدیل شود.

اجرای ۸۲ هزار تن آسفالت در معابر شهری

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات دوره ششم مدیریت شهری را نهضت آسفالت عنوان کرد و افزود: در آغاز فعالیت این دوره، بررسی‌ها نشان داد برای رساندن وضعیت معابر شهر به شرایط مطلوب، اجرای حدود ۱۱۰ هزار تن آسفالت ضروری است.

شهردار کلاردشت ادامه داد: تاکنون بیش از ۸۲ هزار تن آسفالت در سطح شهر اجرا شده و تنها حدود ۳۰ هزار تن دیگر باقی مانده که ۱۵ هزار تن آن مربوط به معابر محلات و ۱۵ هزار تن دیگر مربوط به روکش خیابان‌های اصلی شهر است.

وی با اشاره به عملکرد دوره‌های گذشته گفت: در مجموع سه دوره سوم، چهارم و پنجم شورا طی حدود ۱۴ سال، نزدیک به ۶۰ هزار تن آسفالت اجرا شده بود، در حالی که در این دوره بیش از ۸۲ هزار تن آسفالت اجرا شده است.

ساماندهی ورودی‌های شرقی و غربی کلاردشت

میارنعیمی ساماندهی مبادی ورودی شهر را از دیگر اقدامات شاخص مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: پیش از این، بسیاری از گردشگران بدون آنکه متوجه شوند وارد محدوده شهری شده بودند، اما امروز ورودی‌های شرقی و غربی شهر هویت مشخصی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در ورودی شرقی، اجرای نرده‌های فلزی در بلوار، توسعه فضای سبز، نصب چراغ‌های روشنایی، آسفالت حاشیه‌ها و اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی انجام شده است.

شهردار کلاردشت ادامه داد: در ورودی غربی نیز با تملک اراضی مورد نیاز، عملیات خاکبرداری، احداث دیوارهای حائل، اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی و ساخت چندین دهانه پل انجام شده و تنها اجرای آسفالت نهایی و بلوار میانی برای تکمیل پروژه باقی مانده است.

زمین فوتبال استاندارد با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان

وی از بهره‌برداری زمین فوتبال شهرداری کلاردشت خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان و از محل منابع داخلی شهرداری اجرا شده است.

میارنعیمی افزود: این مجموعه پیش از آغاز عملیات اجرایی، به محل دپوی نخاله و زباله تبدیل شده بود، اما اکنون به یک زمین فوتبال استاندارد تبدیل شده و در اختیار شهروندان و ورزشکاران قرار گرفته است.

بازگشایی معابر برای کاهش ترافیک

شهردار کلاردشت یکی دیگر از برنامه‌های مهم مدیریت شهری را بازگشایی معابر راهبردی برای کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر عنوان کرد و گفت: پروژه بازگشایی محور ۱۶ متری نهالستان از جمله طرح‌هایی است که سال‌ها مطرح بود و در این دوره با جدیت دنبال شد تا بخشی از مشکلات ترافیکی شهر برطرف شود.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری تلاش کرده است همزمان با اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات شهری را نیز در دستور کار قرار دهد تا کلاردشت به جایگاه شایسته خود در حوزه گردشگری و خدمات شهری دست یابد.