۲۳۰ صفحه اینستاگرامی هنجار شکن در بوشهر فیلتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در یک ماه اخیر همزمان با اجرایی کردن طرح نور و با هدف سالم سازی فضای مجازی، در پایش شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا استان بوشهر، بیش از ۶۱۶ تارنما حاوی محتویات مجرمانه غیراخلاقی و مبتذل که بیش از سه میلیون دنبال کننده نیز داشته مورد رصد و شناسایی قرار گرفته و تا این لحظه با هماهنگی قضائی، محتوای مجرمانه ۲۳۰ فقره از این صفحات حذف، پاکسازی و برخی از آنها نیز مسدود گردیده و اقدامات تکمیلی در خصوص مابقی صفحات نیز در حال پیگیری و اجرا است.

وی گفت: ادمین تعدادی از این صفحات که در قالب مدلینگ، عکاسی و آتلیه‌های غیرمجاز، مزون و آرایشگری فعالیت داشته و قبلاً نیز از طرف پلیس به آنها جهت اصلاح عملکرد خلاف قانون خود، تذکر و اخطار دریافت کرده ولی در ارتکاب جرم، اصرار و استمرار داشتند، پس از مسدودسازی تارنماهای در اختیار، جهت برخورد و تصمیم گیری قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با تاکید بر احترام به مطالبات قانونی مردمی بویژه خانواده‌ها در خصوص پاکسازی فضای مجازی از موارد مجرمانه و مصادیق غیراخلاقی، بیان کرد: کارشناسان سایبری پلیس فتا با همکاری دستگاه‌های مرتبط به صورت شبانه روزی جهت شناسایی مجرمان سایبری و باندها و شبکه‌های سازمان یافته مجرمانه به رصد و پایش هوشمند فضای مجازی پرداخته و با هماهنگی مراجع قضائی، اقدامات بازدارنده متناسب را عملیاتی می‌کنند.