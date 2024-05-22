تدوین شیوه نامه افزایش حقوق کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، پنلهای تخصصی بیست و ششمین شورای دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه گزارشها و برنامههای معاونتهای موضوعی، معاونتهای تخصصی و اداره کلهای سازمان مرکزی برگزار شد.
داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی دراین مراسم به تشریح روند حرکتی در حوزه توسعه و تحول اداری در دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت و گفت: یکی از اقدامات مهم این معاونت، راهاندازی سامانههای جامع و یکپارچه قراردادها، اموال، املاک، حسابداری، بودجه و... است. اتفاق مهمی که از سال ۱۳۹۸ محقق شده، روند کاهش وابستگی دانشگاه به درآمدهای شهریه ای است به طوری که در این سال ۸۵ درصد درآمدهای دانشگاه از محل شهریه بود و در سال مالی جاری این عدد به ۵۲ درصد رسیده است.
جاوید از تدوین شیوه نامه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیأت علمی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این شیوهنامه به هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شده و با تصویب آن، اجرایی خواهد شد. براساس پیشبینیها، هریک از اقلام کمک هزینه خانوار، حق مسکن، حق تأهل، حق اولاد، ایاب و ذهاب و حق سرپرستی از ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. امسال اقلام حق بهرهوری مدیریت و اثربخشی و ارزیابی عملکرد نیز به احکام اضافه خواهد شد.
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