رییس جمهور شهید همه زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حضور در کلیسای سرکیس مقدس تهران در مراسم یادبود و دعا برای شهدای خدمت شرکت کرد و در جایگاهی قرار گرفت که عموماً روحانیون این کلیسا قرار می‌گیرند، این بار به احترام رئیس جمهوری شهید و به نمایندگی از دولت برای حضار سخنرانی کرد.

اتفاقی نادر در این کلیسا چرا که تاکنون افراد معدودی در این جایگاه به زبان فارسی سخن گفته‌اند.

وزیر ارتباطات در این مراسم با تقدیر از فراهم کردن چنین امکانی برای حضور در جمع ارامنه و شرکت در آئین گرامی داشت رئیس جمهور شهید و سایر شهدای خدمت گفت: رئیس جمهور شهید و فقید تنها متعلق به یک قشر و گروه خاص از جامعه نبود بلکه رئیس جمهور همه مردم ایران اعم از مسلمان، مسیحی، کلیمی و همه ادیان توحیدی بود.

وی افزود: شهید رئیسی همچنین در طول دوران ریاست جمهوری خود ثابت کردند که برای او مردم شهر یا روستا فرقی ندارد به همین دلیل نیز شاهد بودید که او یکجا آرام و قرار نداشت و در طول سفرهای استانی خود نیز به مناطقی سفر می‌کردند، مردم بالاترین مقامی که شاید از نزدیک دیده بودند دهدار، بخشدار یا فرماندار بود.

زارع پور ادامه داد: رئیس جمهور شهید همه زندگی خود را وفق خدمت به مردم و آبادانی کشور کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند «رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت» واقعاً اینگونه بود و برای ایشان خدمت به کشور و مردم شبانه روز معنایی نداشت.

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به سفر استانی رئیس جمهور شهید به استان البرز گفت: ایشان در این سفر مستقیماً از مسکو به کرج آمدند و حتی فرصت استراحت هم پیدا نکردند.

وی افزود: مشابه این اتفاق را نیز در سال ۱۴۰۰ و پس از سیل کرمان شاهد بودیم. ایشان برای شرکت در اجلاسی به روسیه سفر کرده بودند و در پایان این سفر و پس از اطلاع از سیل کرمان مستقیم به این استان سفر کردند و در جمع مردم سیل زده حاضر شدند. برای اینکه مردم احساس کنند که مسؤولین در کنار آنها هستند و برای حل مشکلاتشان تلاش می‌کنند.

زارع پور تصریح کرد: رئیس جمهور شهید به معنای واقعی کلمه خود را وقف مردم و کشور کرده بود تا مشکلات کشور را حل کند و خوشبختانه با وجود شرایط بسیار پیچیده‌ای که کشور در بدو شروع دولت سیزدهم چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سیاست خارجی و… داشت در این دولت اتفاقات مهمی رخ داد و سنگ بناهای خوبی گذاشته شد مردم عزیز نیز با حضور میلیونی در مراسم‌ تشییع شهدای خدمت این پیام را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: اگر چه هنوز برخی مشکلات هنوز باقی است و ریشه در گذشته دارد ایشان مسیری را ترسیم کردند که مشکلات یکی پس از دیگری در حال برطرف شدن است و ما نیز در دولت و در کنار سایر وزرا و مسؤولان هم قسم شده‌ایم که راه ایشان را تا آخرین لحظاتی که این مسؤولیت بر دوش ما است با اقتدار دنبال کنیم.

زارع پور با بیان اینکه با همدلی و وحدت که جلوه‌ای از آن با برگزاری این مراسم امروز شاهد بودیم به قله‌های پیشرفت خواهیم رسید، گفت: یاد و خاطره سایر شهدای خدمت از جمله شهید حسین امیرعبداللهیان، شهید موسوی، شهید آل هاشم و شهید رحمتی و کادر پرواز را گرامی داشت و برای هم آنها آرزوی علو درجات می‌کنیم.