پیام تسلیت جنبش جهاداسلامی درپی درگذشت مادر دبیرکل حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش جهاد اسلامی با صدور پیامی ضایعه درگذشت مادر دبیرکل جنبش حزب الله لبنان را تسلیت گفت.

تارنمای فلسطین الیوم شنبه شب اعلام کرد که جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور پیامی با ابراز همدری با سید حسن نصرالله در پی درگذشت مادر ایشان برای آن مرحومه علو درجات و مغفرت بی‌کران از خداوند متعال مسئلت کرد.

متن پیام جنش جهاد اسلامی به شرح ذیل است:

با تقدیم صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت و همدردی، از درگاه خداوند منان برای آن بانوی مرحومه، رحمت و غفران واسعه الهی و و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

شبکه المنار گزارش داد امروز «نهدیه صفی الدین» معروف به «امّ حسن» و همسر عبدالکریم نصرالله پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.