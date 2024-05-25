به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای خبری از بمباران جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی با استفاده از بمبهای ممنوعه طی ساعتهای گذشته خبر دادند.
شبکه المیادین گزارش داد که اشغالگران صهیونیست که همواره از سلاحهای ممنوعه استفاده کردهاند، این بار نیز با شلیک بمبهای حاوی فسفر مناطقی از جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
در همین ارتباط، خبرنگار المیادین شنبه شب گزارش داد که جنگندههای رژیم صهیونیستی، شهرک حولا در جنوب لبنان را بمباران کردند. صهیونیستها در این حمله از بمبهای فسفری استفاده کردند.
ساعاتی پیش نیز اداره اطلاعرسانی حزبالله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان و در واکنش به تعرضهای دشمن صهیونیست به روستاهای مقاوم جنوبی و خانههای غیرنظامیان، رزمندگان مقاومت اسلامی عصر امروز شنبه بیستوپنجم ماه مه ۲۰۲۴ دو ساختمان در شهرک المطله را که نظامیان دشمن از آنها استفاده میکردند با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و آنها را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که بر اثر اصابت دو موشک ضدزره شلیکشده از سوی حزبالله لبنان دو ساختمان در شهرک صهیونیستنشین «المطله» واقع در شمال سرزمینهای اشغالی به شدت آسیب دیدهاند و علاوه بر زیاندیدن برخی زیرساختها، برق مرکزی نیز در این منطقه اشغالی قطع شده است.
از سوی دیگر، حزبالله لبنان اعلام کرد که ساختمان دیگری را در شهرک صهیونیستنشین «المناره» که نظامیان صهیونیست از آن استفاده میکردهاند با تسلیحات موشکی هدف قرار داده است.
بر اساس اعلام اداره اطلاع رسانی جنگی حزبالله لبنان دو ساختمان دیگر نیز در شهرک صهیونیستنشین «شتولا» که از سوی نظامیان صهیونیست مورد استفاده قرار میگرفت از سوی رزمندگان حزبالله هدف قرار داده شد.
همچنین اداره اطلاعرسانی حزبالله لبنان با صدور بیانیهای دیگر اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۸:۱۰ عصر امروز شنبه بیستوپنجم ماه مه ۲۰۲۴ تجهیزات جاسوسی موجود در تپههای اشغالی کفرشوبا را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.
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