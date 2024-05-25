به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت ایتالیا با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد که بار دیگر به ارائه کمک های مالی به آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آونروا) ادامه خواهد داد.

محمد مصطفی نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه فلسطین طی سفر رسمی به رم، پایتخت ایتالیا با جورجیا ملونی نخست‌ وزیر و آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا به صورت جداگانه دیدار کرده است.

کاخ چیگی طی بیانیه‌ ای درباره دیدار ملونی و مصطفی اعلام کرد: نخست وزیر بر حمایت ایتالیا از همه تلاش‌ های جاری برای دستیابی به آتش‌ بس پایدار، آزادی همه گروگان‌ های (اسیران) نزد حماس و افزایش کیفیت کمک‌ های بشردوستانه به مردم غزه تاکید کرد.

از سوی دیگر آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا نیز طی پیامی در حساب ایکس خود (توئیتر سابق) درباره این دیدار نوشت: به مصطفی اطلاع دادم که دولت علاوه بر بودجه‌ ای که قبلاً برای مردم فلسطین اختصاص داده، مجموعاً ۳۵ میلیون یورو اختصاص داده که ۵ میلیون آن به آونروا ارسال می‌ شود.