متخصصین طب ایرانی در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده زارعی دبیر اجرایی اولین کنگره ملی طب ایرانی گفت: این کنگره با محوریت پزشکی مبتنی بر سبک زندگی: طب پیشگیری و فرد محور، غذا، تغذیه، غذا داروها و آشپزی طبی، فراورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی، تکنیک‌های دستی، هوش مصنوعی و توسعه طب ایرانی، پزشکی سامانه‌ها و پزشکی یکپارچه برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری اولین کنگره طب ایرانی گردهم آوردن متخصصان و صاحب نظران این حوزه و تبادل نظر و تجربیات در زمینه‌های مختلف طب ایرانی، ارتقا دانش و آگاهی در زمینه‌های مختلف طب سنتی و ارائه راهکارهای مبتنی بر دانش نوین و همسو با علم روز در درمان بیماری‌ها، ترویج سلامتی و بهبود کیفیت زندگی افراد برگزار می‌شود.

زارعی گفت: این کنگره تلاش می‌کند تا از طریق تبادل نظر و همکاری با نخبگان و متخصصین حوزه سلامت و درمان، به ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر طب سنتی در کشور کمک کند و برای توسعه منطقی و صحیح این حوزه از ظرفیت‌های داخلی و خارجی بهره‌برداری کند. حضور فعال اساتید برجسته و صاحب نظران در این کنگره فرصتی مغتنم برای بهره گیری از آموزه‌های طب ایرانی در کنار طب رایج و استفاده از آموخته‌های تجربه شده و مستند به شواهد در این حوزه است.

وی ادامه داد: همچنین این کنگره ۱۵ امتیاز بازآموزی برای متخصصین طب سنتی، پزشکان عمومی و داروسازان دارد و برای سایر رشته‌های علوم پزشکی دارد.

در ادامه دبیر علمی اولین کنگره علمی طب ایرانی گفت: مهم‌ترین ظرفیت طب ایرانی تأثیری است که طب ایرانی در سبک زندگی و اصلاح سبک زندگی در پیشگیری از بیماری‌ها و در ارتقای سطح سلامت جامعه مردم می‌تواند داشته باشد.

حسین رضایی زاده افزود: در مورد اولین کنگره ملی طب ایرانی باید گفت این کنگره به همت انجمن طب سنتی ایران و با حمایت دفتر طب ایرانی و تغذیه وزارت بهداشت و گروه‌ها و دانشگاه‌های طب ایرانی و داروسازان طب ایرانی و تاریخ پزشکی برای اولین بار است که در کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از نقش‌های اولیه که از انجمن‌های علمی انتظار داریم برگزاری کنگره‌ها و همایش‌ها و هم اندیشی هایی است که کمک می‌کند به ارتقای سطح علمی مخاطبان و شرکت کنندگان و اعضای انجمن است

رضایی زاده با اشاره به اینکه هیئت مدیره انجمن علمی طب سنتی هم مدت‌ها پیگیر برگزاری این کنگره بودند ادامه داد: با تشکیل کمیته علمی تصمیم گرفته شد این کنگره برای اولین بار در کشور برگزار شود تا فرصتی برای نقد و گفتگوی علمی و تبادل دانش و اندیشه در حوزه طب ایرانی هم برای متخصصان طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی فراهم شود و هم زمینه و فرصتی برای گفتگو با سایر گروه‌های علمی فراهم شود.

وی اظهار کرد: واقعیت این است که طب ایرانی به عنوان یک مکتب پزشکی دارای دیدگاه‌ها تعاریف و اصطلاحات ویژه ای است که با آن زبان و اصطلاحات به شرطی که به درستی به جای خودش و در جایگاه خودش به کار گرفته شود می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود چرا که به انسان و طبیعت و بیماری و به مقوله سلامت با ادبیات خودش نگاه می‌کند اما معنای آن این نیست که نمی‌تواند با جریان پزشکی روز دنیا و پزشکی مدرن همسو باشد. به عبارت دیگر حضور متخصصان طب و داروی سنتی که همگی پزشک و داروساز هستند و زبان علمی روز دنیا را می‌شناسند ابزارهای تشخیص درمان پیشگیری و توسعه و روش‌های علمی را می‌شناسند ادبیات دانشگاهی و آکادمیک را آشنا هستند و در همان بستر مطالعه کردند از به روزترین ابزار و دانش روز استفاده کرده و مطالعه می‌کنند در کنگره‌ها و همایش کیفیت آن را بالا می‌برد و در واقع فرصتی هست برای ایجاد گفتمان علمی بین طب ایرانی و طب مدرن با هدف هم افزایی، با هدف نقد و پالایش درست از نادرست، صره از ناصره با این هدف که به بیماران خدمت بهتری داده شود. هدف این است که درمان‌هایی که سهل تراست را در دسترس مردم قرار داد

دبیر علمی کنگره طب ایرانی تاکید کرد: شاید مهم‌ترین ظرفیت طب ایرانی تأثیری است که طب ایرانی در سبک زندگی و اصلاح سبک زندگی در پیشگیری از بیماری‌ها و در ارتقای سطح سلامت جامعه مردم می‌تواند داشته باشد. در واقع این موضوع ظرفیت بسیار بزرگی است که با توجه به همخوانی طب ایرانی با فرهنگ روزمره مردم دارد، در واقع این طب فرصت خوبی برای نظام سلامت ما ایفا می‌کند، بنابر این در این کنگره در راستای ادغام خدمات و آموزه‌های طب ایرانی در نظام سلامت ما تلاش می‌کنیم زمینه‌های گفتگوی علمی را فراهم کنیم.

وی اظهار کرد: بنا بر این ما در این کنگره این فرصت را برای حضور، همراهی، سخنرانی و ارائه دیدگاه‌های و تجربیات متخصصان طب و داروسازی سنتی و طب ایرانی برای همه رشته‌های روز پزشکی فراهم کرده ایم حالا با امتیازهای مختلف که مربوط به بازآموزی است. اما همه گرایش‌های حوزه پزشکی این امکان و فرصت را دارند که در این کنگره شرکت کنند و همه متخصصان طب ایرانی و داروسازی سنتی نیز حضور پر رنگی خواهند داشت تا دانسته‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و در اولین فصل سال و در اولین کنگره علمی با بار و توشه فراوان برای پژو هش های بیشتر به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خود برگردند و امیدوار هستیم که بعد از این پایه گذاری، در سال‌های بعد ادامه این کنگره‌ها را شاهد باشیم این فرصت را توسعه دهیم چه کمی و چه کیفی برای کشور و گسترش طب ایرانی و تفکیک صره از ناصره و برای ترویج باورهای درست و آگاهی دادن در مورد باورهای غلطی که به اسامی مختلف ترویج می‌شوند زمینه بهبود سبک زندگی و اصلاح جامعه را فراهم کنیم.