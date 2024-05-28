الفتی: پرچمداری کاروان ایران در المپیک افتخار بسیار بزرگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی الفتی اظهار داشت: این افتخار به اندازه کسب سهمیه المپیک برای من مهم است و خدا را شاکرم که این اتفاق بزرگ و تاریخی برای من رخ داد. باید از مسئولان کمیته ملی المپیک تشکر کنم که من را لایق پرچمداری کاروان ایران دانستند.
ملی پوش المپیکی ایران تصریح کرد: در حال حاضر تمریناتم را برای حضوری موفق در المپیک پاریس در قزوین دنبال میکنم. پرچمداری کاروان ایران روحیه مضاعفی به من داده تا بتوانم تمرینات سخت و طاقتفرسا را انجام دهم. خوشبختانه وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ژیمناستیک در این مدت حمایتهای زیادی از من داشتند و باید از آنها تقدیر و تشکر کنم.
الفتی در پایان خاطرنشان کرد: از مردم خوب کشورم درخواست میکنم دعاگوی من و همه ورزشکاران ایران که در المپیک پاریس به میدان خواهند رفت باشند. امیدوارم نمایندگان شایستهای برای آنها در این رویداد باشیم.
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