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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۳

الفتی: پرچمداری کاروان ایران در المپیک افتخار بسیار بزرگی است

الفتی: پرچمداری کاروان ایران در المپیک افتخار بسیار بزرگی است

ملی‌پوش تیم ژیمناستیک ایران درخصوص اینکه به عنوان پرچمدار کاروان کشورمان در المپیک پاریس انتخاب شد، گفت: از شنیدن این خبر، خوشحال و هیجان‌زده هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی الفتی اظهار داشت: این افتخار به اندازه کسب سهمیه المپیک برای من مهم است و خدا را شاکرم که این اتفاق بزرگ و تاریخی برای من رخ داد. باید از مسئولان کمیته ملی المپیک تشکر کنم که من را لایق پرچم‌داری کاروان ایران دانستند.

ملی پوش المپیکی ایران تصریح کرد: در حال حاضر تمریناتم را برای حضوری موفق در المپیک پاریس در قزوین دنبال می‌کنم. پرچم‌داری کاروان ایران روحیه مضاعفی به من داده تا بتوانم تمرینات سخت و طاقت‌فرسا را انجام دهم. خوشبختانه وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ژیمناستیک در این مدت حمایت‌های زیادی از من داشتند و باید از آنها تقدیر و تشکر کنم.

الفتی در پایان خاطرنشان کرد: از مردم خوب کشورم درخواست می‌کنم دعاگوی من و همه ورزشکاران ایران که در المپیک پاریس به میدان خواهند رفت باشند. امیدوارم نمایندگان شایسته‌ای برای آنها در این رویداد باشیم.

کد مطلب 6121249
بهنام روان پاک

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