۳ پهپاد اوکراینی در آسمان روسیه سرنگون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: پهپادهای اوکراین بر فراز منطقه بلگورود و کورسک منهدم شدند.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اضافه کرد: تلاش کی یف برای انجام حملات تروریستی پهپادی بر فراز منطقه بلگورود و کورسک خنثی شدند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است: ۳ پهپادهایی که کی یف با آن قصد حمله به منطقه بلگورود و کورسک را داشت، منهدم شدند؛ تلفات جانی و خسارتی هم به بار نیامد.

به گزارش وزارت دفاع روسیه، طی شب گذشته سامانه‌ های پدافند هوایی روسیه ۲ پهپاد اوکراینی را بر فراز منطقه بلگورود و یک پهپاد را بر فراز منطقه کورسک رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه پیشتر هم اعلام کرده بود که سامانه پدافند هوایی مسکو، چند پهپاد ارتش کی‌یف را در منطقه بلگورود سرنگون کرد.

ضدحملاتی که کی‌ یف ماه‌ ها درباره آن تبلیغ کرده و غربی‌ ها به شدت به آن دل بسته‌ بودند، از اوایل ژوئن پیش شروع شد؛ اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که این ضدحملات راه به جایی نبرده و علاوه بر این، تلفات زیادی را هم روی دست رژیم کی‌ یف گذاشت.