حزب الله با پهپاد انتحاری هاردوف را به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از عملیات پهپادی جدید حزب الله به مواضع صهیونیستها خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: گزارش های اولیه از انفجاریک پهپاد انتحاری در هاردوف (مزارع اشغالی شبعا) حکایت دارد.

همچنین منابع صهیونیست از شلیک موشکهایی از جنوب لبنان به سمت منطقه آویویم خبر دادند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین مرکز السماقه در بلندی های اشغالی کفرشوبا را هدف قرار داد.

روز گذشته مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که با پهپادهای انتحاری پایگاه نظامی بیت هلل که مقر گردان السهل جمعی تیپ ۷۶۹ در آن قرار دارد و نیز محل استقرار سامانه‌های گنبد آهنین و نظامیان و افسران را هدف قرار داده است.

با شروع عملیات «طوفان الاقصی» از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین، جنبش حزب‌الله لبنان در جهت سرگرم کردن نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است.

در همین ارتباط، رسانه‌های صهیونیستی نیز بارها اذعان کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه به دام افتاده است.