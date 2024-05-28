به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یکی از نظامیان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که جنگ در جبهه شمالی سرزمین‌های اشغالی شدید است.

«یفتاح رون تال» سرلشکر نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی بیان کرد: به کسانی که اعتقاد دارند جنگی در شمال وجود ندارد پیشنهاد می‌دهم به شمال بروند.

این نظامی ارشد ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد: در شمال میدان نبردی به معنی واقعی کلمه وجود دارد. برخی شهرک‌ها در شمال کاملا رهاشده‌اند و صدها ساختمان ضربات بسیار سنگینی دیده‌اند.

از سوی دیگر رئیس شورای شهرک صهیونیست‌نشین «المطله» واقع در نزدیک مرز سرزمین‌های اشغالی با لبنان گفت: تقریبا صبح هر روزم را با تماس تلفنی با شهرک‌نشینان آواره آغاز می‌کنم تا به این ترتیب خبر ویرانی محل اقامتشان را به آن‌ها بدهم.

کمی پیش‌تر نیز تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در ماه گذشته تنها در شهرک صهیونیستی «المطله» ۴۶ بار آژیر هشدار به صدا درآمده است.

این رسانه صهیونیستی اذعان کرد که بر اساس برآوردها بیش از ۹۳۰ ساختمان واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی و در حد فاصل ۹ کیلومتری مرز لبنان نیز دچار تلفات مالی شده‌اند.

حزب الله لبنان در بیانیه ای از هدف قرار گفتن تجهیزات جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه العباد در مرز با لبنان خبر داد.