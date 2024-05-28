تهدیدات جدید و سناریوی مرگبار برای اسرائیل در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق بریک ژنرال ارشد و بازنشسته صهیونیستی در مقاله امروز خود در روزنامه هاآرتص هشدار داد که اگر کابینه اسرائیل به جنگ غزه پایان ندهد، این نبرد به یک جنگ فرسایشی تبدیل خواهد شد که سالها ادامه خواهد داشت و نتیجه آن فروپاشی اسرائیل است.
مسئول سابق رسیدگی به شکایات نظامیان این رژیم که بارها درباره سیاست کابینه و ارتش اسرائیل در جنگ غزه انتقادات زیادی مطرح کرده است، در این مقاله اعلام کرد: اگر کابینه اسرائیل به جنگ غزه پایان ندهد، این جنگ به رهبری حماس در غزه و حزب الله در شمال سالها طول خواهد کشید و منجر به نابودی اسرائیل میشود.
وی افزود: اگر جنگ تمام نشود، اسرائیل همه اسرای خود را از دست میدهد، اقتصاد فرو میپاشد و ارتش ذخیره نابود میشود؛ زیرا دیگر قادر به تحمل بار جنگ نیست و همچنین فرصتی برای بازسازی شهرکهای ویران شده در مرزهای جنوبی و شمالی وجود نخواهد داشت و صد هزار آواره اسرائیلی بدون پناهگاه و در فقر باقی خواهند ماند.
این ژنرال صهیونیست تصریح کرد: همچنین در این صورت انزوای اسرائیل در جهان افزایش خواهد یافت و شدت تحریمهای اقتصادی و فرهنگی و نظامی که اسرائیل هم اکنون شاهد آن است در نتیجه احکام دادگاه لاهه بیشتر خواهد شد. علاوه بر آن اسرائیل از پروژهها و رویدادهای بینالمللی کنار گذاشته میشود و نفرت از اسرائیل در جهان به اوج خواهد رسید.
وی ادامه داد: از سوی دیگر کسانی که در زمینههای فناوری و پزشکی در اسرائیل کار میکنند، به شکل دسته جمعی به خارج فرار خواهند کرد و شکافی که امروز در جامعه از هم پاشیده اسرائیل وجود دارد، بیشتر خواهد شد و رویارویی بین بخشهای مختلف جامعه، اسرائیل را از درون متلاشی میکند. اگر جنگ غزه ادامه پیدا کند احتمال وقوع یک جنگ منطقهای بزرگ و چند جبههای علیه اسرائیل بسیار بالاست که نابودی اسرائیل را بیش از پیش تسریع خواهد کرد.
تهدیدات جدید علیه اسرائیل
اسحاق بریک در ادامه این مقاله تاکید کرد: مقامات اسرائیلی که موفق به تقابل با حماس و حزب الله نشدند تصمیم گرفتهاند با آتش بازی کنند و بدون فکر به همه جبههها حمله میکنند که این وضعیت، اسرائیل را به یک جنگ منطقهای نزدیک کرده که موجب ویرانیهای وحشتناک و خسارات بیشمار و غیرقابل تحمل میشود. در این میان تهدیدات متعددی علیه اسرائیل وجود دارد و باید به عملیات اخیری که ایران در اقدامی بیسابقه به شکل مستقیم علیه اسرائیل انجام داد، اشاره کنیم که به معنای تغییر قواعد بازی است و نشان میدهد که ایران به شکل مستقیم علیه اسرائیل میتواند وارد جنگ شود. همچنین باید به توانمندیهای هستهای ایران و کمکهایی که روسیه به آن میکند نیز توجه داشته باشیم.
این ژنرال صهیونیست تصریح کرد: حمله اخیر مستقیم ایران به اسرائیل آمادگی ایران را برای یک جنگ همه جانبه علیه اسرائیل افزایش میدهد؛ جنگی که اسرائیل آمادگی آن را ندارد.
همه سران اسرائیل باید برکنار شوند
ژنرال اسحاق برک تاکید کرد: مقامات اسرائیلی در سطح سیاسی و نظامی که با سهل انگاری خود ننگ ۷ اکتبر را به اسرائیل تحمیل کردند، همچنان به ادامه این جنگ جنونآمیز اصرار دارند و هیچ کس در جهان نمیتواند آنها را از موضعشان برگرداند. مسئولان شکست ۷ اکتبر در اسرائیل میترسند اگر جنگ را متوقف کنند، محاکمه شوند.
وی ادامه داد: برخی از این مسئولان کاملاً از سرنوشت خود آگاه هستند و میدانند که شکست آنها در کتابهای تاریخ نوشته خواهد شد و برای همیشه از آنها به عنوان افرادی شکست خورده یاد میشود. بنابراین آمادهاند تا اسرائیل را نابود کنند و همه اسرائیلیها را با خودشان غرق کنند. آنها در واقع به معجزات دل بستهاند و در توهم و خیال زندگی میکنند.
اسحاق بریک در ادامه گفت: تنها راه حل این است که مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل باید فوراً برکنار شده و افراد دیگری جایگزین آنها گردند. هر روزی که از جنگ میگذرد ما را از توانایی بازگشت به حالت عادی و نجات اسرائیل دور میکند. برخلاف چیزی که نتانیاهو میخواست به آن برسد اسرائیل اکنون با شکست مطلق روبرو شده نه پیروزی مطلق و ورود ارتش به رفح نه تنها وضعیت اسرائیل را بهتر نکرد بلکه این اوضاع را ۱۰ برابر بدتر کرد و آخرین میخ بر تابوت قدرت اسرائیل برای مقابله با چالشهای جنگ بود.
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