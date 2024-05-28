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کد مطلب 6121872
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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۲۵

تک گل استقلال برابر گل گهر سیرجان در هفته بیست و نهم لیگ برتر

تک گل استقلال برابر گل گهر سیرجان در هفته بیست و نهم لیگ برتر

در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر تیم فوتبال استقلال با یک گل از سد گل گهر سیرجان گذشت.

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