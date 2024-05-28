دریافت 7 MB کد مطلب 6121872 https://mehrnews.com/x353Kb ۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۲۵ کد مطلب 6121872 فیلم ورزش فیلم ورزش ۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۲۵ تک گل استقلال برابر گل گهر سیرجان در هفته بیست و نهم لیگ برتر در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر تیم فوتبال استقلال با یک گل از سد گل گهر سیرجان گذشت. کپی شد مطالب مرتبط پیروزی شاگردان نکونام برابر گلگهر در نیمه اول استقلال و پرسپولیس به خواستهشان رسیدند/ قهرمان به هفته آخر کشید بازی پرسپولیس و استقلال با تاخیر آغاز خواهد شد ترکیب پرسپولیس و استقلال اعلام شد برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران تیم گل گهر سیرجان لیگ برتر فوتبال ایران روزبه چشمی
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