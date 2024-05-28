به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و گل گهر سیرجان در هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال امروز سه شنبه از ساعت ۲۰:۲۰ در ورزشگاه آزادی با قضاوت وحید کاظمی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. روزبه چشمی(۲+۴۵) برای استقلال گل زد.

ترکیب استقلال

سید حسین حسینی، ایمان سلیمی، زبیر نیک نفس، روزبه چشمی، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، رافائل سیلوا، آرش رضاوند، جلال الدین ماشاریپوف، مهرداد محمدی و گوستاوو بلانکو

ترکیب گل گهر

محمدرضا اخباری، ابوالفضل رزاق پور، علیرضا آرتا، سامان فلاح، بهنام برزای، عباس شرقی، روبرتو تورس، احمدرضا زنده روح، اریک باگناما، امیررضا اسلام طلب، سعید سحرخیزان

نیمه اول:

این دیدار قرار بود ساعت ۲۰ و همزمان با دیگر بازی ها آغاز شود اما به دلیل خرابی پروژکتورهای ورزشگاه سردار آزادگان قزوین که بازی پرسپولیس برابر شمس آذر در آنجا برگزار می‌شد با ۲۰ دقیقه تاخیر آغاز گردید.

بازی در نیمه اول این دیدار بیشتر در میانه های میدان دنبال شد اما با این حال این بازیکنان گل گهر بودند که تسلط بیشتری روی توپ و بازی داشتند.

در دقیقه ۸ در حالی که بازیکنان نساجی پیش کشیده بودند شوت از راه دور بازیکن این تیم به سمت دروازه شلیک شد اما واکنش حسینی مانع از فروریختن دروازه آبی پوش ها شد و در شرایطی که توپ هنوز در داخل زمین بود یکی از تماشاگران استقلال وارد زمین شد که داور مجبور شد بازی را متوقف کند. در این صحنه حسینی به دلیل برخورد با تیر دروازه دچار مصدومیت جزئی شد.

در دقیقه ۳۴ جلال الدین ماشاریپوف در پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و ضربه تماشایی او در آستانه ورود به دروازه با ضربه سر ابوالفضل رزاق پور راهی کرنر شد که ثمری نداشت.

در حالی که بازی وارد دومین دقیقه وقت اضافه نیمه اول شده بود، بلانکو درون محوطه جریمه توپ خوبی را مقابل پای روزبه چشمی انداخت و این بازیکن به ضربه ای آرام توپ را از کنار تیر عمودی وارد دروازه کرد تا نیمه اول با برتری شاگردان نکونام به پایان برسد.