به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۲۰ امروز چهارشنبه ۸ خرداد با برگزاری هشت دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدارها استقلال در ورزشگاه آزادی یک بر صفر گل گهر سیرجان را شکست داد و پرسپولیس در قزوین ۳ بر یک شمس آذر را از پیش رو برداشت تا تکلیف قهرمان در هفته آخر مشخص شود.
در پایان هفته بیست و نهم تیم فوتبال صنعت نفت با شکست برابر ذوب آهن سقوطش به دسته اول را قطعی کرد تا دومین تیم از بین تیم های پیکان، استقلال خوزستان و فولاد مشخص شود.
نتایج دیدارهای هفته بیست و نهم به شرح زیر است:
* فولاد ۲ - پیکان ۲
گل ها: لوکاس کاندیدو(۴۰) و حمید بوحمدان(۴۹) برای فولاد - حامد پاکدل(۲۶) و علی قربانی(۹۰+۸) برای پیکان
هوادار صفر - نساجی ۵
گل ها: امیرمحمد هوشمند(۳۸)، محمدرضا آزادی(۶۲)، فرزاد زامهران(۶۷)، محمدعباس زاده(۷۴)، مهرداد عبدی(۸۲)
* استقلال تهران یک - گل گهر صفر
گل : روزبه چشمی(۲+۴۵)
* آلومینیوم صفر - سپاهان یک
گل ها: کاوه رضایی(۲۴)
* شمس آذر یک - پرسپولیس ۳
گل ها: امیرمحمدی نسایی(۵۱) برای شمس آذر - اورونوف (۱۹) ، مسعود ریگی(۵۷) و مهدی ترابی (۹۰) برای پرسپولیس
* مس رفسنجان ۲ - استقلال خوزستان ۳
گل ها: رضا دهقانی (۱۴)، فرشید باقری(۷۵) برای مس - جواد آقایی پور(۱۸ و ۲۷) برای استقلال
* تراکتور ۳ - ملوان یک
گل: امیر ابراهیم زاده(۴۸) و سجاد آشوری (۵۳)، امیرحسین حسین زاده(۷۲) برای تراکتور - محمدرضا سلیمانی(۱۵) برای ملوان
* ذوب آهن ۲ - صنعت نفت یک
گل ها: کمال کامیابی نیا(۱۷) و مجید علیاری(۵۱) برای ذوب آهن - حسین سنگرگیر(۴۰) برای صنعت نفت
جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و نهم
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