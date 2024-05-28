به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۲۰ امروز چهارشنبه ۸ خرداد با برگزاری هشت دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدارها استقلال در ورزشگاه آزادی یک بر صفر گل گهر سیرجان را شکست داد و پرسپولیس در قزوین ۳ بر یک شمس آذر را از پیش رو برداشت تا تکلیف قهرمان در هفته آخر مشخص شود.

در پایان هفته بیست و نهم تیم فوتبال صنعت نفت با شکست برابر ذوب آهن سقوطش به دسته اول را قطعی کرد تا دومین تیم از بین تیم های پیکان، استقلال خوزستان و فولاد مشخص شود.

نتایج دیدارهای هفته بیست و نهم به شرح زیر است:

* فولاد ۲ - پیکان ۲

گل ها: لوکاس کاندیدو(۴۰) و حمید بوحمدان(۴۹) برای فولاد - حامد پاکدل(۲۶) و علی قربانی(۹۰+۸) برای پیکان

هوادار صفر - نساجی ۵

گل ها: امیرمحمد هوشمند(۳۸)، محمدرضا آزادی(۶۲)، فرزاد زامهران(۶۷)، محمدعباس زاده(۷۴)، مهرداد عبدی(۸۲)

* استقلال تهران یک - گل گهر صفر

گل : روزبه چشمی(۲+۴۵)

* آلومینیوم صفر - سپاهان یک

گل ها: کاوه رضایی(۲۴)

* شمس آذر یک - پرسپولیس ۳

گل ها: امیرمحمدی نسایی(۵۱) برای شمس آذر - اورونوف (۱۹) ، مسعود ریگی(۵۷) و مهدی ترابی (۹۰) برای پرسپولیس

* مس رفسنجان ۲ - استقلال خوزستان ۳

گل ها: رضا دهقانی (۱۴)، فرشید باقری(۷۵) برای مس - جواد آقایی پور(۱۸ و ۲۷) برای استقلال

* تراکتور ۳ - ملوان یک

گل: امیر ابراهیم زاده(۴۸) و سجاد آشوری (۵۳)، امیرحسین حسین زاده(۷۲) برای تراکتور - محمدرضا سلیمانی(۱۵) برای ملوان

* ذوب آهن ۲ - صنعت نفت یک

گل ها: کمال کامیابی نیا(۱۷) و مجید علیاری(۵۱) برای ذوب آهن - حسین سنگرگیر(۴۰) برای صنعت نفت

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و نهم