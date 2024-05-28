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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۱۱

نتایج و جدول هفته بیست‌ونهم؛

استقلال و پرسپولیس به خواسته‌شان رسیدند/ قهرمان به هفته آخر کشید

استقلال و پرسپولیس به خواسته‌شان رسیدند/ قهرمان به هفته آخر کشید

بیست و سومین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال در شرایطی هفته بیست و نهم خود را پشت سر گذاشت که دو تیم استقلال و پرسپولیس با بردن گل گهر و شمس آذر تعیین تکلیف قهرمان را به هفته آخر کشاندند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۲۰ امروز چهارشنبه ۸ خرداد با برگزاری هشت دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدارها استقلال در ورزشگاه آزادی یک بر صفر گل گهر سیرجان را شکست داد و پرسپولیس در قزوین ۳ بر یک شمس آذر را از پیش رو برداشت تا تکلیف قهرمان در هفته آخر مشخص شود.

در پایان هفته بیست و نهم تیم فوتبال صنعت نفت با شکست برابر ذوب آهن سقوطش به دسته اول را قطعی کرد تا دومین تیم از بین تیم های پیکان، استقلال خوزستان و فولاد مشخص شود. 

نتایج دیدارهای هفته بیست و نهم به شرح زیر است:

* فولاد ۲ - پیکان ۲
گل ها: لوکاس کاندیدو(۴۰) و حمید بوحمدان(۴۹) برای فولاد - حامد پاکدل(۲۶) و علی قربانی(۹۰+۸) برای پیکان

هوادار صفر - نساجی ۵
گل ها: امیرمحمد هوشمند(۳۸)، محمدرضا آزادی(۶۲)، فرزاد زامهران(۶۷)، محمدعباس زاده(۷۴)، مهرداد عبدی(۸۲)

* استقلال تهران یک - گل گهر صفر
گل : روزبه چشمی(۲+۴۵)

* آلومینیوم صفر - سپاهان یک
گل ها: کاوه رضایی(۲۴)

* شمس آذر یک - پرسپولیس ۳
گل ها: امیرمحمدی نسایی(۵۱) برای شمس آذر - اورونوف (۱۹) ، مسعود ریگی(۵۷) و مهدی ترابی (۹۰) برای پرسپولیس 

* مس رفسنجان ۲ - استقلال خوزستان ۳
گل ها: رضا دهقانی (۱۴)، فرشید باقری(۷۵) برای مس - جواد آقایی پور(۱۸ و ۲۷) برای استقلال 

* تراکتور ۳ - ملوان یک
گل: امیر ابراهیم زاده(۴۸) و سجاد آشوری (۵۳)، امیرحسین حسین زاده(۷۲) برای تراکتور - محمدرضا سلیمانی(۱۵) برای ملوان 

* ذوب آهن ۲ - صنعت نفت یک 
گل ها: کمال کامیابی نیا(۱۷) و مجید علیاری(۵۱) برای ذوب آهن - حسین سنگرگیر(۴۰) برای صنعت نفت

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و نهم

کد مطلب 6121748

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