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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۳۶

هفته بیست و نهم لیگ برتر؛

سمیعی: شکایت داوران از نکونام کذب است/ به قهرمانی امیدواریم

سمیعی: شکایت داوران از نکونام کذب است/ به قهرمانی امیدواریم

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: هنوز به قهرمانی امیدوارم و بازیکنان با نهایت توان در هفته پایانی ظاهر خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید سمیعی در پایان بازی تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گل گهر که با برتری یک بر صفر آبی‌ها همراه شد، اظهار داشت: از زحمات بازیکنان و همچنین مالکان باشگاه استقلال تشکر می‌کنم و ان شاالله در بازی آخر هم بازیکنان پر قدرت ظاهر خواهند شد.

او ادامه داد: ما هنوز به قهرمانی امیدوار هستیم و باید ببینیم در بازی آخر چه اتفاقی رخ خواهد داد.

وی در خصوص ورزشگاه محل برگزاری دیدار با پیکان گفت: هنوز چیزی مشخص نشده است.

سمیعی در پاسخ به این سوال که با توجه به نتایج به دست آمده پیکان هم یکی از گزینه های سقوط به حساب می آید و احتمال اینکه بازی در ورزشگاه پاس برگزار شود، زیاد است، گفت: این طور نمی شود. زیرا پیکان در مصاف با رقیبان ما در ورزشگاهی بازی کرده که در آن تماشاگران حضور داشتند.

او در خصوص شکایت داوران از سرمربی استقلال گفت: کذب محض است و چیزی به ما ابلاغ نشده است. 

سمیعی افزود: ۱۰۰ درصد برای بازی روز شنبه پرقدرت و پر امید ظاهر خواهیم شد و تا آخرین ثانیه دست از تلاش بر نمی داریم.

او در پاسخ به این سوال که باشگاه استقلال برای دیدار با پیکان کدام شهر را انتخاب خواهد کرد، گفت: شهرهای مشهد و اراک در اولویت هستند اما همه چیز بستگی به جلساتی دارد که در این خصوص برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6121884

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