لغو روادید برای اربعین امسال هم پابرجا است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور سه‌شنبه شب هشتم خرداد ماه در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود افزود: در این جلسه درباره موضوعات مختلف امنیتی و همکاری‌های لازم بین دو کشور گفت‌وگو شد. دو طرف در این نشست خواستار ارتقا سطح روابط بین هستیم.

وزیر کشور ادامه داد: در بحث اربعین گفت وگوهایی صورت گرفت، تجربه خوبی را در اربعین سال گذشته داشتیم که در این نشست خواهان استمرار و بهتر شدن آن بودیم. یکی از توافقنامه‌ها برای اربعین، ورود خودروهای حمل و نقل ایرانی به کشور عراق بود اما درباره خودروهای شخصی به دلیل ترافیک موجود در عراق این موضوع امکان‌پذیر نبود.

وحیدی با اشاره به شعار امسال برای مراسم اربعین تصریح کرد: با هماهنگی عراق و با توجه به مسئله فلسطین، هماهنگی‌های لازم صورت گرفته که شعار امسال را شعار «کربلا طریق الاقصی» نام گذاری شود و امروز (سه شنبه) این شعار با حضور وزیر کشور عراق رونمایی شد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره لغو روادید با بیان اینکه صدور گذرنامه اربعین همچون روال گذشته خواهد بود، تاکید کرد: لغو روادید نیز امسال برای مراسم اربعین حسینی (ع) اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت ورود اتباع به ایران و خارج شدن از مرز ایران برای شرکت در اربعین گفت: اتباعی که اکنون در ایران حضور دارند با توافقاتی که با طرف عراقی صورت گرفته شد، همانند گذشته خواهد بود، ولی برای اتباع پاکستانی و افغانستانی محدودیت‌های وجود دارد که طبق طرف عراقی این محدودیت‌ها به کشورها ابلاغ می‌شود.

عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق نیز در این نشست خبری با اشاره به محورهای این نشست تصریح کرد: درباره موضوعات مختلفی از جمله کنترل مرزهای بین‌المللی و جرایم سازمان‌یافته گفت‌وگو شد. همچنین تفاهماتی از گذشته بین دو طرف موجود است. مرزهای زمینی و هوایی نیز مانند گذشته برای تردد زوار باز خواهد بود. موضوعاتی که در جلسات گذشته مورد توافق بود، بار دیگر مورد گفت وگو قرار گرفت.

وی همچنین درباره برپایی مواکب برای پذیرایی از زائران اربعین گفت: دولت در حال تلاش برای تأمین اسکان مناسب برای زوار است. عتبه حسینیه (ع) هم یک مجتمع بزرگ را برای پذیرایی زوار تهیه کرده است. همه امکانات دولت عراق برای خدمت به زوار بسیج خواهند شد. با توجه به گرمای هوا، پیش‌بینی ما این است که زوار بیشتر مسیر را در شب طی کنند.