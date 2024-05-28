رتبه نخست کرمانشاه در اجرای طرحهای هادی روستائی

شمس الله خدادادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد مسکن استان با تصویب و ابلاغ طرح‌های هادی و بازنگری روستایی از سال اعتباری ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ با ابلاغ ۳۱ طرح دارای بهترین عملکرد در سطح کشور بوده و در رتبه اول کشور قرار گرفته است.

وی افزود: استان‌های خراسان جنوبی و گلستان در رتبه‌های دوم و سوم کشوری هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: مقاوم سازی بیش از ۶ هزار واحد مسکونی روستایی استان کرمانشاه در دولت سیزدهم از دیگر رتبه‌هایی است که در استان کرمانشاه کسب شده است.

وی با اشاره به رتبه نخست استان کرمانشاه در بحث مقاوم سازی مسکن روستایی، گفت: ۷۵ درصد واحدهای مسکونی در روستاهای استان کرمانشاه نوسازی شده است.

به گفته خدادادی حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی غیر مقاوم در روستاهای استان کرمانشاه وجود دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امسال ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان برای ساخت هفت هزار واحد مسکونی تأمین شده است