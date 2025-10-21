فاز سوم مجتمع مسکونی فدک کرمانشاه با ۴۰ واحد برای محرومان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه فاز سوم مجتمع مسکونی فدک در شهر کرمانشاه با حضور نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و همچنین استاندار کرمانشاه افتتاح شد.

این مجموعه شامل ۴۰ واحد مسکونی است که در راستای برنامه‌های حمایتی بنیاد مسکن برای ساخت و تأمین مسکن محرومان احداث شده است.

بر اساس اعلام مسئولان، احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی محرومین در سطح کشور در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد که از این میزان، سهم استان کرمانشاه هزار و ۵۰۰ واحد است. این طرح طی برنامه سه‌ساله و در مناطق شهری اجرا می‌شود.

همچنین برای خانوارهای محروم ساکن روستاها، زمین و تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پایین در نظر گرفته شده تا مسیر ساخت و تأمین مسکن برای این قشر تسهیل شود.