به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: پویش «برکت آفتاب» با هدف جذب کمک‌های مردمی به منظور ایجاد معیشت ماندگار و پایدار برای خانواده ایتام تحت حمایت این نهاد طراحی و تدوین شده است.

حبیب‌اله آسوده افزود: این پویش فرصتی بی‌نظیر برای جذب مشارکت‌های مردمی، توسعه انرژی‌های پاک و کمک به رفع ناترازی انرژی و حمایت ماندگار از خانواده ایتام است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه این پویش با بهره‌گیری از ظرفیت برنامه تلویزیونی «مهدیه معلی» برگزار می‌شود، اظهار کرد: پویش «برکت آفتاب» از ۲۰ بهمن‌ماه با همراهی هموطنان نیکوکار برگزار می‌شود.

آسوده خاطرنشان کرد: شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۳۲۳۴۰۳ کد آسان پرداخت #۱۲* و ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ به صورت ملی برای جذب کمک‌های مردمی پیش‌بینی شده است.

نصب پنل خورشیدی محل درآمدزایی برای مددجویان است و تفاهمنامه همکاری اجرای طرح توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار از طریق ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزارت نیرو، بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی امضا شده که قرار است بر اساس این طرح، طی پنج سال ۵۵۰ هزار واحد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به منظور توانمندسازی اقشار کم برخوردار احداث شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، جنبه‌های مهم این طرح را توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، افزایش تولید و تاب‌آوری شبکه برق، کاهش آلایندگی و توجه به محیط‌زیست و اشتغالزایی ضمن توجه به دانش‌بنیان‌ها بیان کرده است.

مرتضی فیروزآبادی گفت: درآمدزایی برای مددجویان و افراد تحت حمایت، یکی از جنبه‌های مهم این طرح است که از همان سال نخست آغاز می‌شود و پس از اتمام دوره بازپرداخت وام، افزایش خواهد داشت.

به گفته فیروزآبادی، کمیته امداد افراد واجد شرایط و موقعیت آنها را شناسایی و به وزارت نیرو معرفی خواهد کرد تا شرایط مددجو از نظر فنی مانند استحکام ساختمان برای نصب پنل خورشیدی روی پشت‌بام یا کفایت زمین خالی در روستاها و همین‌طور مستعد بودن منطقه جغرافیایی برای دریافت تابش نور خورشید تأیید شود، مددجو از این نیروگاه‌ها نگهداری خواهد کرد و در نهایت برق تولیدی از وی خریداری می شود.